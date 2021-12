Uso maior da tecnologia exige mais cuidado na negociação de imóveis

Mesmo com a pandemia e a crise financeira que assolou o país, o mercado imobiliário conseguiu se manter aquecido. Dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) apontam que houve um aumento de 19% nas vendas de imóveis no segundo semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. O uso da tecnologia teve seu papel nesse cenário, mas ao mesmo tempo que os corretores se animam com o movimento do setor, eles e os clientes precisam dar uma atenção extra às possíveis fraudes no meio virtual.

“Estamos otimistas com o desenvolvimento do mercado desde o segundo semestre do ano passado. A taxa de juros sofreu uma queda histórica, chegando a 2% ao ano. Isso tornou a compra do imóvel mais atrativa, e consequentemente mais famílias ficaram aptas a adquirir crédito para financiar seu imóvel. As pessoas passaram a reavaliar suas moradias, e a procura e o número de vendas de imóveis aumentaram”, explica Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA.

A demanda também tem sido bastante diversificada, afirma Cunha, desde pessoas que migraram de um imóvel maior para um menor, até as que fizeram o inverso. “Aumentou também a procura por lotes e por imóveis de segunda residência, principalmente no litoral”, conta. E quem bem viu a realidade disso foi Mário Fernandes, corretor de imóveis da IM Corretores Associados.

“As pessoas estão tornando as casas de praia sua primeira residência. Seja por causa do isolamento, do home office, da necessidade de um espaço maior para conviver ou isso tudo junto. Porém o aumento dessa procura também abriu brechas para que clientes sejam enganados, já que também aumentou o número de negociações online”, explica.

Como exemplo de fraude, Fernandes cita os imóveis que não estão disponíveis ou nem existem mais, porém estão sendo ofertados. “Às vezes esses anúncios são publicados há mais de um ano e são iscas que atraem clientes que estão querendo muito se mudar. Eles pagam e a fraude é o resultado”, conta o corretor. Esse tipo de situação é uma das razões pela qual o corretor Ivan Guimarães, sócio de Fernandes, aconselha que as pessoas sempre verifiquem a procedência do anúncio, da empresa e do corretor.

“Uma pesquisa no sistema do Creci e uma leitura mais atenta do anúncio já filtra 70% dos prováveis problemas. É preciso desconfiar de negócios que parecem muito baratos e fáceis”, recomenda. Um golpe muito comum, ele pontua, é clonarem um anúncio e, quando alguém interessado aparece e fecha o acordo, pedem um valor de entrada e então somem.

“Nunca aceitem o chamado sinal para amarrar ou já pode ficar atento ao golpe que vem vindo. Ter e procurar resolver suas dúvidas é essencial, porque leva você a questionar e encontrar respostas”, explica Guimarães. E o mesmo cuidado vale para os corretores, que precisam ter atenção ao selecionar os interessados nos imóveis anunciados, afirma o corretor José Carlos dos Santos Tomaz.

“A análise do perfil do cliente é fundamental para tornar a relação contratual a mais harmoniosa possível. Ao anunciar, o corretor também deve ter a cautela para ser o mais detalhista possível, dando ao público a real dimensão de como é o imóvel”, conta. Com mais de 30 anos no mercado, ele explica que a tecnologia, de fato, facilitou o trabalho durante a pandemia, mas o setor não consegue sobreviver usando apenas o meio virtual.

“A tecnologia é uma aliada, mas não substitui a tradição e a experiência. Precisamos analisar cada detalhe da relação negocial, do início até o fim, conferindo segurança aos clientes e contratantes. Inclusive, acredito que a segurança que a presença de um corretor traz às transações imobiliárias é o nosso grande diferencial”, afirma Tomaz.

Fernandes e Guimarães recomendam atenção para a procedência do anúncio, da empresa e do corretor | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Cenário promissor

O advogado Rafael dos Santtos, sócio do Santtos Santana Advogados Associados, explica que o mercado imobiliário foi um dos primeiros a sofrer forte expansão em consequência do uso de tecnologia. No entanto, é justamente nesse promissor cenário tecnológico que mora um dos maiores riscos: a fraude e o fraudador. Para ele, no cenário atual, as fraudes avançaram tanto ou mais do que a tecnologia.

Santtos explica que os fraudadores viram no aumento da procura por imóveis uma oportunidade de enganar consumidores com fraudes cada vez mais sofisticadas e golpes cada vez mais cinematográficos. Ele salienta que a lei trabalha a favor das vítimas de inúmeras formas, e elas contam com o amparo do direito do consumidor, civil, comercial, das delegacias de repressão a crimes de estelionato e fraudes, e de muitos inúmeros outros instrumentos de amparo normativo e legal.

No entanto, o caminho mais seguro é se manter atento para evitar cair nesses golpes, pois, de acordo com Santtos, tem sido cada vez mais difícil ajudar essas pessoas. “Isso acontece pela celeridade e arquitetura ao qual os golpes são estruturados. Há, muitas vezes, o envolvimento de hackers especializados e vários terceiros mal-intencionados. O que podemos concluir é que há uma extrema sofisticação na aplicação das fraudes, enquanto recorrer aos mecanismos legais é demasiadamente lento e por muitas vezes caro, o que põe as vítimas em uma situação de extrema vulnerabilidade e sensação de impotência”, desabafa.

