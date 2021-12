Uso do Fundo de Garantia facilita compra de imóvel

Usar o saldo da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) torna mais fácil o financiamento do imóvel residencial no Feirão da Caixa.

Dentro das oportunidades de negociação com o FGTS, é possível comprar ou construir o imóvel, ou liquidar saldo devedor. Além disso, o fundo pode pagar parte das prestações da residência.

"O FGTS não vai ser suficiente para pagar todo o valor do imóvel, mas é uma ajuda importante. Para ter mais segurança na negociação, é recomendado ter uma linha de crédito", conta Gustavo Pessoti, economista e presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA).

Para Pessoti, o comprador tem que levar em conta o longo período de pagamento das prestações, que pode se estender por cerca de 20 ou até mesmo 30 anos.

O economista acredita que a estabilidade e projeção financeira é essencial para não deixar de arcar com as contas do imóvel, que pode levar um percentual considerável da renda financeira mensal da pessoa.

"É como cuidar de um filho. Você precisa planejar os gastos futuros. No caso do imóvel, serão os gastos com taxas de IPTU, reformas, ampliações", explica Pessoti.

Para o melhor planejamento financeiro, a Caixa, por meio da Cartilha de Crédito Imobiliário, traz como recomendação o cálculo mensal das receitas de ganhos e despesas do novo proprietário do imóvel.

"A estratégia de usar o FGTS foi uma excelente iniciativa pública. Para se ter ideia, usei o fundo para a compra do meu imóvel. Basta apenas perceber qual o melhor momento financeiro para fechar o negócio", conta o economista.

Regras para utilização

Além da organização financeira, a pessoa que deseja adquirir a casa própria com o uso do FGTS precisa se adequar às condições da Caixa.

A primeira é a necessidade de ter o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, que pode ser em períodos ou empresas diferentes.

O comprador também não pode ter financiamento no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que emprega recursos de contas-poupança e de repasses do FGTS para a compra de imóveis residenciais.

No caso de quem já possui a casa própria, é vetada a compra de outra com o uso dos recursos do fundo, no feirão.

Organização de compra

Consultar o saldo do FGTS é fundamental para se ter ideia de quais valores estão disponíveis para a operação de compra, liquidação ou amortização do saldo devedor, além das parcelas que podem ser quitadas no contrato de compra do imóvel.

"Para o comprador, utilizar o fundo já é uma grande vantagem. Mas é bom que ele tenha claro os cuidados que garantem o melhor negócio", conta Cláudio Cunha, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA).

Segundo o presidente, a observação das taxas de juros que serão pagas com a compra feita com o FGTS é um dos fatores mais relevantes.

O valor da taxa de juros sofre variação de acordo com o modelo de aquisição do imóvel. Por exemplo, para negócios fechados por meio do Minha Casa, Minha Vida, o juro tende a ser menor que o praticado no mercado imobiliário padrão.

"Por conta das variáveis que envolvem as negociações de imóveis, é interessante pensar na base financeira que vai garantir que a pessoa não perca a oportunidade de realizar o sonho de ter a sua casa" explica o presidente.

Cunha acredita que o atual momento da construção civil favorece a compra de imóveis, por conta do elevado número de unidades produzidas ou em fase final de produção.

Para agilizar o financiamento, o comprador precisa ter em mãos o documento oficial de identificação, extrato da conta vinculada ao FGTS, carteira de trabalho e a declaração de Imposto de Renda.

>> Saiba mais sobre o uso do FGTS

Existe a possibilidade de uso do FGTS para a compra do imóvel em qualquer local?

Não. O imóvel precisa estar localizado no município onde o dono exerce as principais atividades relacionadas com o seu trabalho, com a possibilidade de escolha de uma cidade da mesma região metropolitana. Para a compra em outro local, a pessoa tem que comprovar residência há mais de um ano.

É permitida a aquisição de imóvel misto com o FGTS?

No caso do imóvel misto, aquele destinado para a residência do trabalhador e instalação de atividade comercial, o FGTS só pode ser usado na compra da área residencial do projeto.

O FGTS pode ser utilizado para a ampliação ou reforma do imóvel?

É proibido usar o fundo para a conclusão, reforma, ampliação ou melhoria do imóvel. O FGTS só pode ser aplicado na construção em terreno próprio ou aquisição de terreno em construção.

O FGTS pode ser utilizado pelos cônjuges ou companheiros?

O uso do FGTS por cônjuges vai ser avaliado a partir da verificação do regime de bens adotado no casamento.

Como posso usar o FGTS para atualizar prestações atrasadas de financiamento imobiliário?

É possível amortizar até 80% do valor da prestação num período de 12 meses, mesmo com 3 prestações do financiamento em atraso. Porém a pessoa precisa ficar com o pagamento das prestações em dia.

No caso de possuir fração de um imóvel quitado, concluído ou em construção, tem como usar o FGTS para a compra de outro imóvel?

A pessoa pode usar o FGTS para adquirir outro imóvel no caso da propriedade da fração ser igual ou inferior a 40% do valor total do imóvel residencial que será comprado.

Fonte: Caixa

