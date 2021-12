UpDecor permite renovar a casa gastando menos

Até 30 de setembro, o público de Salvador poderá economizar ao renovar ambientes. O UpDecor, ação coletiva de 40 escritórios de arquitetura em sua terceira edição, traz para o público a chance de realizar melhorias em imóveis residenciais e comerciais por meio de consultoria especializada.

"A ideia surgiu em 2015, quando um grupo de profissionais percebeu que o público não conhecia o serviço de consultoria", explica Márcia Meccia, uma das idealizadoras do projeto. "Daí surgiu a ideia, que se inspirou na expressão dar um up – fazer uma melhoria", diz. "A intenção é propiciar ao grande público a oportunidade de receber um serviço especializado para pequenas mudanças", explica.

Durante a ação, o cliente tem direito a receber três visitas do profissional: a primeira é de diagnóstico, para saber o que será necessário para renovar o ambiente. Em seguida, são feitas as aquisições de objetos, tecidos e mobiliário necessários. Por fim, há a produção final – quando os itens dão uma cara nova ao ambiente. As três visitas devem acontecer até 7 de dezembro.

A arquiteta Celeste Leão explica que o UpDecor é uma oportunidade de adquirir o serviço por um preço menor. "Cria-se um mito de que o trabalho de um profissional desse é inacessível. O cliente tem medo até de chegar perto. Quando a gente faz com um valor mais baixo, é mais light", explica. Márcia pontua que, enquanto alguns escritórios podem cobrar de R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil por uma consultoria, o preço do UpDecor – R$ 1,8 mil pelas três visitas – é mais em conta.

A designer de interiores Simone Selem, que irá participar pela primeira vez do UpDecor, viu vantagens na iniciativa: "Como a consultoria pode envolver mais de um ambiente, é um custo-benefício que vale a pena", pontua.

Pequenas mudanças

O arquiteto Gabriel Magalhães explica que o objetivo da ação é realizar pequenas melhorias. "Às vezes só mudar o tom da sala deixa o ambiente mais aconchegante. São detalhes que exigem conhecimento para fazer, mas não são intervenções imensas, como quebrar uma parede", diz.

O designer Marcos Rolim concorda: "A proposta é ter um ambiente onde você, sem obra, consegue modificar", explica. Para o UpDecor deste ano, ele renovou a sala de uma cliente antiga.

Foi o caso da arquiteta Elisabeth Monteiro, da MC2 Arquitetura, que repaginou a sala de um cliente no UpDecor do ano passado. "Ele queria atualizar um projeto nosso, de 11 anos atrás. No UpDecor, a ideia é renovar de acordo com o que o cliente já tem. Por ser uma consultoria, você consegue trocar tapete, sofá, poltrona. Os serviços têm que ser mais simples do que os de um projeto completo", diz. Ela aposta na ação: "Vai passar a ser uma data esperada no mercado de arquitetura e decoração", acredita.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

