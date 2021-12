TRT5-BA leiloa imóveis em Vilas

Duas casas no bairro de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, avaliadas em R$ 813,8 mil, cada, podem ser arrematadas no próximo leilão eletrônico do TRT5-BA.

O pregão é 100% online e está aberto até o dia 17 de julho. As casas (lotes 16 e 17) estão no mesmo terreno, que tem 450 m² de área total, com lance mínimo de R$ 406,9 mil. A lista completa de todos os bens disponíveis no leilão já se encontra no endereço.

Os lances serão aceitos até o término do pregão.

