Tons terrosos são apostas para o ano que começa

À medida que nos aproximamos do final do ano, empresas de todo o mundo tentam prever as tendências que estarão em alta em 2018. Na decoração, pesquisas já apontam os tons que podem fazer o gosto do consumidor e dos profissionais no ano que vem.

O Pantone Color Institute, referência mundial em informações sobre cores, divulgou em 7 de dezembro sua aposta para 2018, o tom púrpura-vibrante Ultra Violet. De acordo com o comunicado oficial da marca, a cor ousada é "complexa e contemplativa" e remete ao mistério do cosmos.

Já aqui no Brasil, pesquisas de tendências das principais fabricantes de tintas apontam que os tons terrosos vão predominar no ano que vem, com marrons, laranja e verdes-musgo. As cores seguem a tendência dos últimos anos, com fundos acinzentados e pouca saturação, resultando em tons mais suaves.

A cor escolhida pela Suvinil para o próximo ano foi a Terra Roxa, um tom terroso de laranja. A consultora de cores da marca, Anna Kreutzer, explica que a cor representa um retorno à ancestralidade. "Vemos uma valorização da memória cultural, com elementos artesanais e cores que lembrem barro, cerâmica e tingimentos naturais", conta.

As tendências comportamentais que levaram à escolha das cores indicam um consumo mais consciente: "Estamos mais conscientes sobre a cadeia de produção do que consumimos, e sustentabilidade não é mais só um discurso de marketing", explica Anna. O movimento de "slow living" tem ganhado notoriedade no país, com ideias relacionadas a redução do consumo, minimalismo e contato com a natureza, o que influencia também nas cores preferidas.

Fernanda Figueiredo, gerente de cores e comunicação de marca da Azko Nobel, responsável pela marca de tintas Coral, acredita que o sentimento de incerteza diante das instabilidades do país tem criado um desejo por cores mais acolhedoras. A cor escolhida pela Coral para 2018 foi batizada de Adorno Rupestre, e é um cinza-rosado, também terroso.

"A cor remete a um tom suave e quente que relembra as pinturas dos primeiros abrigos da humanidade e ao aconchego da madeira natural. Ela se destaca em um momento de imprevisibilidade e insegurança, capturando o desejo de uma 'casa que acolhe'", conta Fernanda.

Já a cor eleita pela Eucatex foi chamada de Eucalipto e é um verde-musgo. A cor segue a tendência de ambientes acolhedores e remete à natureza. "É uma cor elegante e contemporânea e uma escolha excelente para aquela parede para a qual se quer dar destaque no ambiente, bem como para portas e janelas", conta Patrícia Sant'Anna, consultora de tendências da Eucatex.

A boa notícia é que, este ano, as escolhas dessas marcas são cores que combinam entre si, e misturá-las pode ser uma ótima opção para a paleta de cores da casa. O fundo acinzentado presente nas cores apresentadas também permite que elas figurem em grandes espaços, como paredes e sofás, sem saturar o ambiente.

"Os tons acinzentados funcionam como verdadeiros curingas na decoração. Podem ser protagonistas nos ambientes em que se deseja maior aconchego ou promover um toque de serenidade em espaços que priorizam cores marcantes", explica Deise Melo, estilista de cores da Lukscolor.

A Lukscolor apostou no azul-claro acinzentado para 2018, e chamou-o de Reflection LKS. A cor transmite serenidade e unificação.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

