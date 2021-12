Temporada de reforma já começou para quem quer casa renovada no fim do ano

Com o início do segundo semestre, já dá para ver o final do ano se aproximando. Para quem pensa chegar dezembro com a casa renovada – paredes pintadas, lustre e sofá novos, portas trocadas, substituir talvez até o revestimento do piso –, a hora de começar a planejar é agora, dizem os especialistas. Para quem não tem ideia de por onde começar, acha que custa caro contratar um projeto de interiores com profissional arquiteto ou designer – na verdade, não sabe nem como que eles cobram –, aqui vai uma dica: de acordo com a tabela de honorários da categoria no estado, em ambientes de 10 a 59 metros quadrados, o serviço sai por R$ 123 o m²; e de 100 m² a 300 m², R$ 103.

Agora é só caprichar no orçamento. De acordo com a designer Nathália Velame, antecedência é palavra de ordem quando o assunto é garantir o cronograma de uma obra. Segundo ela, muitos dos itens utilizados estão disponíveis para pronta entrega, como louças e metais sanitários, mas uma série de detalhes pode exigir a espera de pelo menos 45 dias para ser entregue, como móveis modulados e trabalho em gesso. “Tem de organizar, reunir, conversar. Discutir preço, especificações. Tudo depende muito desse gerenciamento. Saber quanto se tem (para investir), onde se quer chegar, e ter tudo isso muito bem alinhado para finalizar bem o projeto”, conta ela.

Dica número dois: para quem busca inspiração, começa 19 de agosto e vai até 29 de setembro, na Bahia Marina, Avenida Contorno, a segunda edição da chamada Casas Conceito. A mostra de arquitetura, decoração e paisagismo vai contar com 29 ambientes à beira-mar e reunir mais de 30 profissionais do ramo. Nathália, que possui um escritório que leva seu nome na mesma Bahia Marina, é a responsável este ano pelo maior espaço da feira, um “refúgio” com mais de 200 m² inspirado em Itacaré, no sul baiano – e onde toca o projeto de duas casas.

“De uma forma geral, quando as pessoas pensam em reformar, dar uma renovada na casa, elas estão pensando em mais aconchego. As redes sociais ampliaram muito o leque de repertório, e a maioria (dos clientes) já chega com ideias, uma foto, um print de algo que viu e gostou, e quer algo parecido. Isso é legal, ajuda na criação. Hoje, o que está muito em alta são adegas; um espaço gourmet; tem se utilizado muita madeira; cimento queimado é também uma tendência quando se quer algo mais jovem, moderno; espelhos diferentes para dar amplitude – preto, bronze –; vidros texturizados em armários, mobiliário, tampo de mesa da cozinha. Tudo com muito design”, diz.

Marcos e Ingrid planejam reformar o loft em que vivem no bairro de Roma, na Cidade Baixa (Foto: Uendel Galter l Ag. A TARDE)

Da entrada à varanda

Com previsão de concluir no máximo até setembro a reforma de um apartamento de quatro quartos e 250 m², no Corredor da Vitória, a arquiteta Ana Paula Magalhães reforça a questão do planejamento. Segundo ela, um cronograma realista, cumprido à risca, é imprescindível para o êxito da empreitada. Ainda segundo Ana, as primeiras reuniões com a cliente aconteceram logo após o Carnaval, para já em março as primeiras marteladas serem dadas. Da porta da entrada à varanda derrubou paredes, trocou piso, portas, pintou paredes. Agora monta marcenaria da cozinha e área de serviço.

“Tudo tem de seguir uma sequência, um planejamento. É imprescindível prever, ver custos, prazos, limites de gastos, orçamento. Porque tem a expectativa do cliente; o reestudo do espaço, que vai ganhar uma nova função; e a realidade, ou seja, o que é possível ser feito. E toda obra tem um sentido só, atender a um novo momento de vida das pessoas. A moradia está sempre associada a isso. No Corredor da Vitória, a cliente agora vive só, depois que os filhos cresceram e mudaram, e me pediu um novo significado para o apartamento. Em um bairro da orla estou trabalhando no primeiro imóvel de um jovem; e outro caso é de alguém que está se divorciando”.

O advogado Marcos Melo, 50 anos, e a mulher, Ingrid, querem apenas “levantar” o loft em que vivem, no bairro de Roma, Cidade Baixa, e esta semana resolveu dar um giro pela Ferreira Costa, na Avenida Paralela, em busca de ofertas. De olho em pisos e tintas, Marcos contou que a ideia é renovas a cor das paredes e, principalmente, o revestimento do chão. “Estamos começando a busca para fazer ainda até o fim do ano”.

De acordo com o gerente do estabelecimento, Pedro Souto, toda a loja está em promoção com até 30% de desconto, em mais de 70 mil itens. Segundo Souto, na primeira metade do ano o foco das pessoas está nas despesas domésticas, como matrícula escolar, pagamento de IPVA, Imposto de Renda, enquanto que, no segundo semestre, “começa um momento de sobra de orçamento, com 13º, férias. Daí a tendência de se aproveitar as campanhas da construção”.

