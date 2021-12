Tecnologia aproxima quem quer vender de quem deseja comprar imóvel

O mercado imobiliário é um dos mais tradicionais. Mas até ele acabou se rendendo às facilidades da tecnologia. Há algum tempo plataformas digitais que auxiliam na venda ou locação de imóveis já não são novidades. Só no início deste mês dois aplicativos foram lançados em Salvador.

Assim como Uber, iFood e Airbnb, as plataformas digitais do mercado imobiliário também têm o objetivo de unir as duas partes: quem quer vender e quem quer comprar. Tudo isso prometendo agilidade em transações tradicionalmente carregadas de burocracia.

Para o diretor da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, a tecnologia acrescentou e, a cada lançamento e atualização, continua acrescentando no mercado. "Ela ajuda as pessoas a economizarem o que elas têm de mais importante, o tempo e a saúde".

"Os aplicativos e portais facilitam principalmente na parte da pesquisa. As pessoas podem pesquisar as opções, saber detalhes, fazer simulações de financiamento, de comprometimento de venda. E ajuda até no contato entre as duas partes", acrescenta Cunha.

Trâmites diferentes

Dentre tantas facilidades prometidas, quem está com o nome sujo também pode se beneficiar. O aplicativo de aluguel popular Alpop, lançado no dia 1º de agosto, viabiliza locação de imóveis a partir de trâmites diferentes dos usuais, permitindo que até quem está inadimplente no mercado realize a transação.

De acordo com o empresário responsável pela plataforma no estado, José Azevedo, isso é possível porque o locatário não precisa comprovar renda nem possuir um fiador, a própria Alpop traça o perfil de renda dele, sem levar em conta dados do Serasa e SPC, e controla todas as etapas do processo, garantindo o pagamento em dia ao proprietário.

O aplicativo, que já funciona em São Paulo, promove todas as transações de forma online. Desde o cadastro dos imóveis e envio da documentação até assinatura do contrato e validações jurídicas.

Além disso, a Alpop tem ainda uma proposta de abrangência social. José Azevedo explica que a intenção do projeto inclui também a viabilização de moradia para pessoas em vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua ou de risco.

Quando se fala em tecnologia mudando as dinâmicas dos mercados, muitas pessoas imaginam que profissionais perderão suas funções. No caso do mercado imobiliário, os corretores. Mas Cunha acredita que, independentemente dessas transformações, esse profissional ainda é essencial.

"Mesmo que a plataforma facilite as transações, o comprador ainda precisa vistoriar o imóvel. E para isso é preciso um corretor", esclarece.

A corretora Ângela Cachoeira concorda com o presidente. Para ela, a tecnologia é uma grande aliada também para os profissionais da área. E foi justamente buscando esse aliado que ela passou a utilizar o Newcore, também lançado recentemente, mas voltado para esses profissionais.

Luiz Moraes, CEO do aplicativo, explica que o projeto surgiu na tentativa de valorizar e capacitar profissionais para a nova realidade do mercado.

Quem participa passa por uma seleção e depois são preparados para trabalhar com o aplicativo. O profissional cadastra os imóveis na plataforma e ela os exibe em mídias que vão desde o Tinder até portais de notícias. Em cada região da cidade, atuam cerca de 20 profissionais. As licenças são, portanto, limitadas. Em Salvador, segundo Luiz, o projeto já conta com 60 corretores, atuando em Patamares, Imbuí, Pituba, Itaigara, Caminho das Árvores, Horto Florestal.

"Só em São Paulo, há uma fila de quase quatro mil profissionais aguardando para fazer parte. Em Salvador também já temos fila. Nós avaliamos os resultados e conseguimos saber se o corretor está seguindo o que lhe foi passado. Caso não, ele perde a licença e dá lugar a outro profissional" esclarece.

Para Ângela, as vantagens vão muito além das facilidades nas vendas. "Ganho também em qualidade de vida. Não é preciso mais plantões na imobiliário, é possível resolver tudo pelo smartphone".

