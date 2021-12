Suvinil lança serviço similar ao Uber para contratação de pintores

A Suvinil, marca de tintas da Basf, lançou a plataforma Vitrine Suvinil. Disponível em todo o país, a ferramenta tem como objetivo facilitar a contratação dos serviços de pintores. O site vai funcionar com a mesma estratégia do aplicativo Uber, mas com o foco no trabalho de pintura. Por meio do site Vitrini Suvinil, o consumidor seleciona o profissional, contrata o serviço e faz a avaliação do trabalho.

“Contamos com 500 profissionais cadastrados, a localização do local de trabalho é obtida por meio do CEP da residência”, conta Carla Camargo, diretora de marketing da empresa.

Para fazer parte da plataforma, o pintor tem que estar inscrito no Clube Amigo Suvinil, programa de relacionamento da Basf criado para manter a comunicação com os profissionais da área.

Relacionamento

A adesão ao Clube Amigo pode ser feita por meio do preenchimento da ficha de adesão ou pelo cadastramento via site oficial do programa. Para aderir, é necessário ser maior de 18 anos.

Para se manter no Vitrine, além de se inscrever no clube, o pintor tem que participar das atividades de capacitação do programa de relacionamento da Suvinil.

“Foi a forma que encontramos de garantir a qualidade dos profissionais que fazem parte do Vitrine. Além, claro, da avaliação do usuário”, explica Carla.

A boa avaliação dos consumidores que contratam o serviço é fundamental para a permanência do profissional na plataforma.

Já para os consumidores, o acesso ao Vitrine pode ser feito por meio de contas em redes sociais ou conta do site.

Compartilhamento

Para a elaboração da nova plataforma da Suvinil, a Basf usou a estratégia a sua atuação social, baseada nos conceitos de Valor Compartilhado e Cidadania Corporativa, que buscam negócios rentáveis para a empresa e para os profissionais que são capacitados.

Segundo Carla, o objetivo para o primeiro ano de atuação da plataforma é ampliar o número de profissionais cadastrados nas regiões Norte e Nordeste.

Além da quantidade de profissionais participantes, a empresa vai organizar os feedbacks dos consumidores para fazer atualizações e melhorias no sistema.

*Estagiário sob supervisão da editora Cassandra Barteló

