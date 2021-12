Sucesso nas vendas faz feirão imobiliário ser prorrogado

A boa receptividade do público e o sucesso comercial do evento – média de quatro unidades vendidas por cada construtora participante – fizeram com que o feirão imobiliário virtual A casa que eu quero fosse prorrogado até 7 de agosto e tenha a previsão de se tornar um portal permanente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi).

Nesta segunda fase participam da ação 16 incorporadoras, com 25 empreendimentos, localizados em Salvador, Camaçari e áreas do litoral norte do estado, como Sauipe, Mata de São João e Baixio – esta, com produtos imobiliários no município de Esplanada.

Na capital baiana, as unidades habitacionais estão em bairros como Cabula, Cabula VI, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Graça, Horto Florestal, Imbuí, Itapuã, Jaguaribe, Jardim Armação, Nova Brasília, Pituba, São Lázaro e Vila Laura. Entre as empresas participantes estão DEC, MVL, JVF, Inova, Gráfico, Kubo, Seven, Barcino Esteve, Santa Helena, Franisa, Conie e Concreta.

Devido à pandemia, o evento antecipou uma tendência que já podia ser verificada em muitas empresas do setor, que colocaram em prática projetos online. O feirão pode ser acessado no www.acasaqueeuquero. com.br e oferece uma série de oportunidades aos clientes, numa plataforma interativa, onde é possível conversar com os corretores, tirar dúvidas, ver imagens, fazer um tour virtual, assistir a vídeos dos empreendimentos e negociar a compra do imóvel sem precisar sair de casa.

Bons resultados

Segundo o presidente da Ademi, Claudio Cunha, “o sucesso foi tanto que prorrogamos a realização do evento, e os interessados contam com ainda mais tempo para conhecer diferentes empreendimentos, tirar suas dúvidas com os corretores e fechar negócio, com toda segurança, de forma eletrônica e sem sair de casa”, conta.

De acordo com Cláudio Cunha, a virtualização já era uma perspectiva a médio prazo, e o salão mostrou que ela veio para ficar.

“Com o recente anúncio dos juros baixos para crédito imobiliário pelos bancos, e a taxa básica de juros (Selic) a 2,25% ao ano no país – menor patamar da sua história –, a aquisição de imóveis também se confirma como um excelente investimento, seguro, frente às incertezas provocadas pelo cenário atual, e com maior previsibilidade de rendimentos quando comparado a outras formas de investimento”, afirma Cunha.

“Nesse período, as pessoas estão reavaliando o próprio lar, a partir do momento que estão passando mais tempo nele. Estar em um ambiente agradável, em que você se sente bem e seguro, se mostrou imprescindível. Por isso, a Ademi vem facilitar o acesso ao tão sonhado lar”, fala Cunha.

As unidades contam com condições de pagamento diferenciadas, algumas com até 90% de financiamento e seis meses para começar a pagar a prestação. São imóveis selecionados, de diversas tipologias, e indicados para que o cliente acesse de onde estiver.

Ofertas

A Prima, empresa responsável por desenvolver empreendimentos imobiliários e turísticos na Bahia, está disponibilizando os produtos Horto Parque Barcelona, residencial de alto padrão no Horto Florestal, com três ou quatro suítes, e o Ponta de Inhambupe, em Baixio, que contempla condomínio de casas, centro comercial com restaurantes, lojas e quiosques, clube privativo e um hotel-butique.

Uma novidade para os interessados em adquirir uma unidade no Horto Parque Barcelona é a campanha “Para quem prima por um lindo projeto”. O cliente que realizar a compra até o dia 15 de agosto ganha grátis o projeto de decoração, com a opção de escolher entre três escritórios: Cristiane Pepe, Margarete Iglesias e FRS Arquitetura – representado por Flávia Foguel, Cristiana Reis e Milena Sá.

Já a Santa Emília Empreendimentos participa da ação com o Monreale, na pituba; no Cidade Jardim, o Residencial Jardim Imperial; e, no Caminho das Árvores, o Palácio das Artes.

Luciana Segura, diretora de marketing da Santa Emília, acredita que a campanha gera maior visibilidade para os projetos durante essa fase importante para o mercado imobiliário, “oportunizando um ambiente e condições seguros para as pessoas em busca do seu novo lar”.

O Monreale está pronto, em fase final da liberação do habite-se, e tem unidades de 117 m² a partir de R$ 870.347. São quatro quartos, sendo duas suítes e ampla varanda gourmet. O Residencial Palácio das Artes tem poucas unidades, que estão a partir de R$ 700 mil. Pronto para morar, possui apartamentos de 102 m², três quartos com uma suíte, e ampla varanda, localizado a poucos metros do Shopping da Bahia. No Residencial Jardim Imperial, também pronto para morar, as unidades têm 87 m², três quartos com uma suíte, e com 112 m², de quatro quartos sendo uma suíte – espaço de lazer com grande variedade, incluindo área de playground descoberta, com mais de 4 mil m², quadra de esportes, e custam a partir de R$ 601.779.

