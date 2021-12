Subutilizada, Biblioteca Central dos Barris anuncia projeto para 2017

Sem exibição de filmes a partir das 19h, a Sala Walter da Silveira é um exemplo da subutilização do complexo da Biblioteca Central dos Barris, um dos maiores equipamentos públicos do centro de Salvador e que apresenta uma oferta de serviços cada vez menor.

“As bibliotecas podem ter um papel fundamental na atração dos jovens, com rede de wi-fi e atividades culturais”, afirma o arquiteto e urbanista Edinardo Lucas, colaborador do portal habitaracidade.com, que reúne iniciativas de urbanismo social em Goiânia.

Lucas veio a Salvador esta semana para participar do painel Arquitetando e Transformando, junto com a gaúcha Paola Maia.

Em Salvador, a principal biblioteca tem ido no caminho oposto, com a extinção das atividades culturais nos fins de semana e a redução da programação de segunda a sexta. “As sessões noturnas de cinema foram suspensas por questão de segurança”, reconhece Bertrand Duarte, da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural da Bahia (Funceb), que reconhece a subutilização dos equipamentos culturais.

“Tenho defendido que o cinema e a biblioteca ajam como um condomínio. Estamos conversando nesse sentido”, afirma Duarte.

O diretor da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, afirmou que Lívia Freitas, nova diretora da biblioteca, deve desenvolver um novo projeto com novo conceito e formato semelhante ao contemporâneo da Biblioteca Parque, no Rio de Janeiro. “Em 2017, este novo conceito será discutido e também dialogado com setores das iniciativas privada e pública para que tenhamos uma biblioteca efervescente e dinâmica, moderna e atenta às novas demandas da sociedade”.

