Soluções arquitetônicas ampliam a sensação de conforto térmico

A preocupação com o conforto térmico nas residências aumenta com o começo do verão, período marcado por elevadas temperaturas na Bahia. Para garantir que o imóvel tenha um ambiente agradável, soluções arquitetônicas são acrescentadas aos projetos da construção civil.

No Alphaville Camaçari, condomínio localizado no município da região metropolitana, a arquiteta Gabrielle Pastann, da Pillotz Arquitetura e Design, projetou a fachada de um imóvel na direção onde o sol é poente, estratégia que fez com que a maior incidência de raios solares fosse concentrada na lateral esquerda da casa. Na fachada, o vidro de controle solar reduz a transferência térmica entre os ambientes do empreendimento.

“O conforto térmico tem que ser pensado na fase de projeto da casa, antes de começar a construção. Colocar a posição da fachada no poente, por exemplo, é um plano de arquitetura básica para não ter que usar muitos elementos interiores de proteção ao calor”, explica a arquiteta.

Para evitar o aquecimento da lateral esquerda da casa, ela utilizou um brise soleil – estrutura de alvenaria que foi projetada para impedir a incidência direta do sol no interior da edificação.

Na área gourmet da casa, as vigas servem como elementos estruturais de um pergolado, modulados que permite o sombreamento de um determinado local sem barrar totalmente a ventilação e a iluminação naturais.

“As vigas foram cobertas por um policarbonato, mas o policarbonato não veda totalmente o ar. O pergolado possui aberturas de tal forma que possibilita a saída do ar quente, gerando uma maior circulação de vento e não há incidência de água de chuva no cômodo”, diz. Para completar as soluções de conforto térmico do espaço, foi construída uma sacada no quarto principal da casa. A sacada serviu como uma ferramenta de construção que minimizou a incidência direta do sol no local. Gabrielle explicou que os espaços abertos deixam o imóvel bem arejado.

Gabrielle Pastann usa na área gourmet cobertura que possibilita a entrada de ar (Foto: Elder Almeida l Divulgação)

Ambientes internos

Nos casos em que não é possível fazer modificações estruturais na edificação, alternativas como o uso de persianas podem contribuir para o objetivo de tornar o ambiente confortável, afirma a arquiteta Aline Cangussú.

“A tecnologia das persianas evoluiu. Existem modelos que permitem o controle da incidência de raios solares na casa. Além das persianas, estruturas como as telas e os filtros solares, aplicados nos vidros, podem ser pensadas como soluções práticas e baratas”, explica a arquiteta.

De acordo com Aline, a variedade das cores dos filmes solares vendidos no mercado aumentou a utilização do aparato nos vidros das casas. Eles são os responsáveis pela absorção de parte do calor produzido pelos raios solares.

“Até a década passada, os filmes solares eram evitados em soluções de conforto térmico por apresentar apenas uma cor, o fato terminava por descaracterizar a fachada do imóvel. Com o avanço tecnológico para os filtros de diferentes cores, foi possível manter a tonalidade pensada para as estruturas em vidro do projeto. O vidro de cor azul vai ganhar um filtro azul, por exemplo”, conta.

Com a função de melhorar o microclima da casa, a arquiteta recomenda o uso de plantas. As plantas servem para sombrear espaços e aliviar a temperatura da casa, além de ser um elemento paisagístico.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo