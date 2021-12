Soluções adequadas de decoração valorizam os pequenos ambientes

A vida moderna exige praticidade e funcionalidade, por isso as pessoas optam cada vez mais por apartamentos e escritórios pequenos. Mas quando o espaço é limitado, qualquer centímetro mal aproveitado faz toda a diferença. Nesses casos, o ideal é usar criatividade. Os arquitetos, Paula Moura, Gustavo Martins e Janete Chiom separaram dicas com soluções acessíveis para transformar e aproveitar os espaços mais enxutos. Os profissionais contam os principais truques que podem ser feitos para tornar os ambientes tanto bonitos quanto funcionais.

Primeiros passos:

Planejamento - Antes de pensar em arrumar o espaço, é necessário elaborar um projeto. O ideal é avaliar o tamanho do ambiente e contabilizar os gastos. Até quem não pode contratar um arquiteto tem que planejar a obra. “O profissional da área consegue enxergar tudo melhor porque ele vê em terceira dimensão”, diz Martins.

Desapego - Se libertar é preciso. Quem quer arrumar a casa tem que se desapegar de móveis e objetos sem utilidade, pois eles tomam grande parte do espaço. Para o arquiteto, o ideal é fazer avaliações no ambiente para aproveitar esses espaço. “Gosto dessa ideia de aproveitar as coisas, acho que tudo pode ser utilizado e aproveitado”, diz Martins.

Tons claro - Uma das principais dicas é pensar nas cores, pois os tons mais claros conseguem passar a sensação de que o ambiente é maior, mais amplo. “Em geral, as cores mais claras nos revestimentos dos pisos e nas paredes conseguem ampliar o espaço e dar mais conforto”, conta Paula. Já os tons mais escuros tendem a fechar o ambiente

Multiuso Quem mora em apartamentos menores pode apostar nos móveis multiuso. Os sofás que viram camas, as mesas de jantar que podem ser mesas de centro, bancadas laterais que se transformam em mesas e os móveis com gavetas são exemplos

Iluminação - Nos apartamentos pequenos a iluminação é menor. Por isso, é necessário usar o máximo de lâmpadas para deixar o ambiente mais moderno, iluminado e charmoso. “Pensar na iluminação também é importante”, comenta Gustavo.

Na sala:

Espelhos - Pode usar e abusar. Para aproveitar melhor o espaço, é ideal ter espelhos em todos os cômodos da casa, na sala, por exemplo, dá pra colocar nos móveis. “É legal usar o espaço da sala para colocar uma mesa toda em vidro”, diz Paula. Os espelhos, que também podem ser usados n a cobertura de uma parede ou na porta de armários, conseguem dar a sensação de amplitude

Sofá faz diferença - Pensar na distribuição do móvel é um importante passo para a decoração. ”É necessário ter cuidado em relação ao tamanhos dos móveis, pois as peças podem obstruir o espaço”, comenta a arquiteta. Na hora de escolher o sofá, é necessário ter noção do espaço disponível. Uma truque é escolher apenas um sofá de três lugares e completar com os puffs. Os sofás maiores devem ser evitados

Mesa de centro - Tome cuidado com as mesas de centro. Além de ocuparem parte do espaço da sala, elas podem atrapalhar o caminho. A arquiteta conta que prefere investir nos puffs para circular entre os móveis. Também dá pra optar pelas mesas de centro com formatos diferentes, mas é necessário sempre estar atento ao tamanho deste móvel

Na cozinha:

Tudo embutido - A arquiteta Paula Moura diz que embutir eletrodomésticos pode ser o segredo. “Encaixar os armários da cozinha é uma boa opção. Quanto mais encaixar esses móveis, melhor”, explica. Muitos fabricantes já oferecem es sa t ipo de mobília. Outra opção é usar os armários com porta de correr. “Um armário normal toma espaço na hora de abrir a porta”, comenta Gustavo Martins

Derrubar paredes - Em apartamentos pequenos tudo fica mais reduzido. Para usufruir de cada cantinho, o ideal é fazer a integração entre os cômodos. Nas casas, por exemplo, dá pra optar pela tradicional cozinha americana, pela bancada para refeições rápidas, pelas divisórias ou pelas portas de correr. “É manter a opção de ampliar os espaços ou ter mais privacidade”, afirma o arquiteto

No quarto:

Prateleiras - O segredo também pode estar nas prateleiras. Quem tem espaço reduzido, tem que aproveitar cada cantinho. Os livros, por exemplo, enchem o guarda-roupa e armário, mas eles podem ser substituídos pelas prateleiras. Elas economizam espaço e ajudam na organização

Televisão - Inovar é preciso. E no quesito decoração não é diferente. Além de estar super em alta, a televisão integrada consegue economizar bastante espaço no quarto. “O custo é alto, mas a televisão na porta do armário está sendo muito utilizada”, esclarece Paula

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

