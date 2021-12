Solteiro tem mais liberdade para decorar

Quem mora sozinho encontra um jeito diferente para decorar a casa. O morador de um apartamento de solteiro, por exemplo, tem mais liberdade para imprimir as próprias manias no ambiente. No entanto, também convive com o desafio de deixar o espaço moderno, confortável e, além de tudo, funcional.

Nesses casos, a arquiteta Adriana Varandas recomenda que os solteiros optem pela praticidade. Uma dica da arquiteta é utilizar materiais utilitários e de fácil manutenção. “Os objetos podem ser duráveis e laváveis”, diz Adriana.

No revestimento da casa, o morador pode utilizar o piso com revestimento metálico por conta da manutenção. O porcelanato também é indicado. Além de oferecer elegância ao local, o piso é mais fácil de limpar.

De acordo com a arquiteta, os solteiros costumam fazer poucas refeições na cozinha. Por conta disso, ela sugere que o ambiente seja integrado. “Nos espaços pequenos, a integração consegue unificar toda a casa”, completa.

As bancadas de granito também são opções para os solteiros, pois as peças dão praticidade à cozinha.

Iluminação adequada

Já a iluminação diversificada consegue dar diferentes cenas ao espaço. Além disso, os moradores que estudam ou mesmo levam trabalho para casa precisam de uma iluminação adequada para cada necessidade. Os apartamentos de solteiro costumam ter espaço reduzido. O ideal é introduzir móveis com várias funções para preencher o local.

A arquiteta Rebecca Gonzaga recomenda o uso de pufes, mesas laterais e sofá-cama no ambiente. “No caso de apartamentos pequenos, essas peças ajudam. A depender do momento, são usos diversos”, conta.

Segundo Rebecca, também é necessário pensar na marcenaria. O morador pode optar pelos armários embutidos para ter melhor aproveitamento do espaço.

Prateleiras no alto permitem aproveitar espaços e ao mesmo tempo decorar o ambiente

Canto de estudos

Os estudantes que começam a morar sozinhos também podem dar estilo ao ambiente. Para isso, o ideal é dedicar um lugar confortável para os estudos. O arquiteto Frederico Azevedo diz que é necessário prestar atenção na iluminação, acústica e ventilação do local.

“A bancada de livros deve ficar próximo à janela”, sugere Azevedo. De acordo com ele, cada curso vai pedir uma decoração diferente.

“No curso de direito, por exemplo, o estudante vai precisar de uma estante grande para os livros. Já o curso de arquitetura vai pedir uma bancada maior por causa da prancheta”, conta.

Outra questão que o arquiteto cita são as cores. Para ele, as tons também podem variar com os cursos. O estudante de medicina pode optar pelos tons mais neutros. Já quem lida com criatividade, como os publicitários, pode usar as cores mais vibrantes.

Pensar na ergonomia também é essencial para que o morador tenha mais qualidade na hora de estudar. Por isso é necessário optar pelos móveis mais ergonômicos.

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

