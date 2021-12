Sofisticado ou rústico, presépio ajuda a manter tradição natalina

Montar o presépio no Natal é uma tradição católica compartilhada por muitas famílias. A ideia, do então padre São Francisco de Assis, em 1223, de remontar a cena do nascimento de Jesus Cristo é até hoje um dos simbolismos mais fortes da festa. Por isso, ter em casa um presépio é manter vivo o sentido da comemoração.

Cada peça do presépio é importante, assegura a arquiteta Ana Paula Magalhães, que também afirma que quantos mais elementos na cena, melhor. "A ideia é remontar com perfeição o nascimento de Jesus, por isso todas as figuras relacionadas devem estar presentes", diz Ana Paula.

Maria, o menino Jesus e José são as figuras mais lembradas, no entanto existem outras seis imagens importantes. Os pastores representam a simplicidade. Os reis magos são a representação da ciência que leva à fé. Os animais simbolizam a relação da natureza com o homem. Os anjos são os mensageiros de Deus, já a estrela é a luz que guia o encontro.

Mas, se falta espaço em casa para remontar toda a cena, a presença de cinco personalidades ajuda a manter o significado do presépio, garante o padre Lázaro Muniz da Arquidiocese de Salvador.

"A presença dos animais, da palha, da criança, de Maria e José garante que a história bíblica possa ser contada com todos as representações essenciais", explica o padre Muniz.

Conhecendo os elementos, algo ainda mais marcante não pode ser esquecido. Ana Paula lembra que o significado do presépio é a simplicidade que envolve o nascimento de Cristo, por isso é muito comum ver peças rústicas e com elementos naturais.

"Sempre que essa história é contada temos uma cena com palhas e chão de terra batida, isso é importante para manter a ideia de um lugar simplório. Peças em barro e madeira são boas opções", explica.

Foi pensando na simplicidade que a antiquária Marta Diones resolveu comprar um presépio com características da arte popular peruana, montado em uma caixa.

"É uma peça da década de 20, muito antiga. O fato de ser feito em barro traz um encanto ainda maior. Além de ser prático, posso mudar de lugar com facilidade", conta Marta.

Para arquitetos, os lugares mais indicados para colocar o presépio é na entrada da casa, embaixo da árvore ou em um canto não decorado. E não é necessário que ele tenha as mesmas cores da decoração. "O presépio tem uma estrutura que é particular, tentar harmonizar com a decoração pode quebrar a proposta", diz a arquiteta Ana Paula.

