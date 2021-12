Os sofás e poltronas são destaques na decoração de alguns ambientes, como sala, varanda, home office e quarto. E, para fazer a escolha certa, é preciso levar em consideração alguns aspectos, como o tamanho do local, a funcionalidade do móvel e o estilo e paleta de cores do espaço.

Para compor a decoração, fica a critério do morador utilizar sofás com poltronas, para complementar o espaço ou até mesmo somente as poltronas. A arquiteta Maristela Bernal prefere poltronas como complemento do sofá no ambiente. "Geralmente, o sofá pede tons neutros, linhas mais retas e a poltrona vem para quebrar, dando um toque de personalidade", explica.

Analisar bem o ambiente em que os móveis ficarão dispostos é o primeiro passo para fazer a escolha certa. O tamanho do espaço vai determinar a quantidade de poltronas e o tipo do sofá. "Pensamos no conforto de quem vai usufruir o ambiente e na circulação, que deve ser ampla. Usando criatividade, é possível na mesma sala criar várias opções de disposição entre os móveis", comenta Roberta Rennó.

Por exemplo, em espaços maiores, uma opção são os sofás modulares, compostos em módulos. "Permite montar seu sofá de acordo com o ambiente, variando a largura com acréscimos de lugares e finalizações com ou sem braço, de canto ou dividindo espaços", diz Maristela. Segundo ela, a escolha é bem pessoal, mas sempre recomenda uma base neutra e uso de cor e estampas nas almofadas. "Se o cliente é mais ousado, sugiro que direcione o foco para a poltrona e faça dela uma peça-chave na decoração", completa.

A função do espaço também deve ser levada em consideração. Os sofás retráteis, por exemplo, são confortáveis para assistir a TV, mas podem não ser para uma conversa, de acordo com Maristela. "Se o estar é multifuncional, melhor optar pelo conforto e ergonomia", completa.

Substituição possível

É menos comum, mas as poltronas podem fazer a função de substituir o sofá. Segundo Edilson Campelo, elas podem ser compostas em conjunto ou individualmente. "A depender, vão se diluir com a ambientação e em uso individual, dão destaque a um ponto de vista desejado, mas sem perder o conforto", analisa. A recomendação é usá-las em ambientes integrados, como indica Maristela, que dá o exemplo de salas grandes, que podem ser "separadas" em dois ambientes: um composto com sofás e outros com poltronas apenas. "É convidativo para um bate-papo e fica supercharmoso próximo a varanda ou espaço gourmet. Ótimo para um drinque com os amigos", diz.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

