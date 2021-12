Sinduscon realiza curso de extensão

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon) abre inscrições para o curso de extensão com tema Controle de Qualidade e Produtividade. Profissionais da construção podem se inscrever até 10 de março, com envio do RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade para o mara@sinduscon-ba.com.br. É cobrada taxa de R$ 400 para associados e R$ 500 para não associados. O curso é realizado no Senai-Cimatec, em Piatã, nos dias 14, 15, 28 e 29 de março. O limite é 30 alunos.

adblock ativo