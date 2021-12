Sinal de TV analógica em Salvador será desligado no dia 27 de setembro

No dia 27 de setembro, o sinal da TV analógica será desligado em Salvador. Até lá, todas as TVs que operam com esse sinal devem migrar para o digital – ou o consumidor corre o risco de ficar sem televisão. Entre as vantagens da mudança anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão a imagem mais nítida e o som de melhor qualidade, sem ruídos ou interferências.

A Seja Digital, instituição não governamental criada pela Anatel para operacionalizar a mudança do sinal, prevê que, até dezembro de 2018, todos os canais de TV passem a transmitir suas programações exclusivamente pelo sinal digital.

Com a mudança, cada TV precisará de um conversor individual. Jorge Nunes, dono de uma loja de eletrônicos e ativo no negócio há mais de dez anos, já notou um aumento na procura por conversores digitais e novas antenas. Antes da troca do sinal, ele vendia uma média de quatro conversores por mês. “Hoje eu devo vender uns 15”, estima. As antenas também tiveram uma procura maior, com uma preferência pela interna. “Como muita gente mora em prédio, escolhe a interna porque não tem como instalar a externa”, explica Nunes.

A antena externa é uma boa opção para prédios e condomínios. “A substituição da antena custa em torno de R$ 300, com a mão de obra incluída, podendo variar e chegar até R$ 500. Quando esse valor é distribuído por 30 apartamentos, por exemplo, fica bem barato”, pontua José Franco, administrador de condomínios.

Já Ronaldo Dantas, vendedor em uma loja de eletroeletrônicos, acredita que comprar um conversor não vale a pena. “O cliente acaba perdendo todos os recursos que as TVs mais novas oferecem”, explica.

Jeane Santiago, 33, e Marcos Carvalho, 36, concordam. Aproveitaram a mudança de sinal para trocar a televisão antiga, de tubo, por uma smart TV – modelo digital que permite a conexão com a internet. Jeane conta que não viu vantagens financeiras em adquirir o conversor. “A mudança do sinal foi o que motivou, porque na verdade a gente vê pouca televisão. A smart TV é boa porque dá para ver videoaulas”, diz Carvalho sobre a decisão do casal.

A mudança para o sinal digital não irá trazer mudanças apenas para a televisão: o desligamento do sinal analógico irá liberar a faixa de 700 Mhz, possibilitando a expansão da internet 4G para todo o país. A tecnologia é capaz de aumentar a velocidade de conexão de dispositivos como celulares, smartphones e tablets em até dez vezes, melhorando também a cobertura do sinal de internet em ambientes fechados.

Kits gratuitos

A Anatel disponibiliza, por meio da Seja Digital, kits gratuitos, com antena e conversor, para a população de baixa renda cadastrada em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. É necessário agendar a retirada do kit pelo endereço www.sejadigital.com.br ou pelo número 147.

Saiba mais sobre o sinal digital

Quais são as vantagens do sinal digital?

A TV digital tem imagem mais nítida e som de melhor qualidade, ou seja: nada de ruídos e interferências. A programação continuará gratuita

A minha TV é digital?

Caso sua TV possua o selo DTV, é digital. Se não tiver, é preciso verificar o ano de fabricação: os aparelhos produzidos depois de 2010 provavelmente são digitais, mas é recomendável checar o manual

Quando será a mudança definitiva do sinal?

O sinal analógico da TV aberta será desligado em 27 de setembro em Salvador e região metropolitana

Como faço para converter o sinal da minha TV?

Basta adquirir um conversor e uma antena UHF, que pode ser interna ou externa (caso não more em local com uma) e realizar a instalação

Quanto custam o conversor e a antena?

Os preços variam entre R$ 70 e R$ 150 para os conversores, a depender do modelo da TV e do conversor. A antena interna pode custar entre R$ 50 e R$ 80; a externa pode chegar a R$ 130

Como posso receber o kit gratuito?

Para agendar a retirada do kit, basta acessar o site da Seja Digital ou ligar para o número 147. A ligação é gratuita. Para ter direito ao kit é necessário ser beneficiário de programas sociais

E a internet 4G?

Com o sinal digital, a internet 4G será expandida em todo o país

*sob supervisão da editora Cassandra Barteló

