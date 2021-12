Setor da construção chega a 2018 à espera de retomada

Depois de um ciclo de três anos de crise, o setor imobiliário vislumbra a possibilidade de retomada em 2018. Mas o otimismo para o ano que chega com moderação, até porque ano que vem tem eleições e o mercado, que apoia agenda econômica do governo federal, sonha com um candidato de centro, que mantenha as políticas econômicas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Agentes do mercado e analistas apontam tendência de recuperação gradual, em função dos juros baixos e inflação em queda, mas ponderam que fatores políticos ainda trazem indefinição. Especialmente porque no fim do ano o país vai às urnas.

Pesquisador especializado em negócios imobiliários da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o professor Pedro de Seixas considera que há indicadores positivos, como crédito mais acessível, taxa de juros baixa e a retomada do emprego.

Mas, apesar disso, acredita que no ano que vem o ritmo das negociações no setor ainda será lento. “O mercado imobiliário tem se mantido sobretudo por causa dos imóveis populares, e isso deve se manter por algum tempo”, afirma Seixas, referindo -se ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), programa do governo federal.

O pesquisador assinala que há realidades diferentes. No estado do Rio de Janeiro, cuja economia depende fortemente dos setores de petróleo e gás, os preços de imóveis comerciais caíram de forma notável desde o início da Operação Lava Jato, cujos desdobramentos determinaram o fechamento ou diminuição de muitas empresas.

“No Rio de Janeiro há um estoque muito grande de lojas e salas comerciais e tão cedo não vai haver lançamentos. Mas é um caso particular, não reflete o que vai acontecer no país”, afirma. O município fluminense de Campos dos Goytacazes, por exemplo, viu a sua economia ruir, caindo da 8ª para a 20ª posição no ranking nacional.

Presidente do Sindicato da Indústria da Construção no Estado da Bahia (Sinduscon-BA), Carlos Henrique Passos, concorda que o MCMV tem sido o motor da construção e que o panorama não deve mudar substancialmente em 2018. “A situação não mudou nos últimos meses. Temos aí o anúncio do novo Centro de Convenções por parte da prefeitura, e alguns lançamentos residenciais que foram adiados, mas no geral o que temos são as unidades populares”, disse.

Preços dos imóveis

Diretor do Grupo Zap, Caio Bianchi assinala que o movimento de retomada dos negócios está ainda muito lento, depois de uma grande queda no volume das operações. “No período de um ano com fim em setembro de 2014, foram R$ 105 bilhões em financiamento. Agora, no mesmo período, até setembro de 2017 foram R$ 45 bilhões”, diz Bianchi, baseado em relatório do Banco Central do Brasil.

Sobre a possibilidade de que os preços dos imóveis caiam no ano que vem, Bianchi recorre a uma pesquisa feita pelo Zap em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em 2015, segundo ano da crise, que se aprofundaria, 60% dos entrevistados acreditavam em uma queda no preço dos imóveis. Este ano, as opiniões refletem a ideia reinante de que a economia começa a se recuperar. Apenas 31% dos entrevistados disseram que imaginam uma queda nos preços.

Sobre 2018, ele pondera ainda que os juros estão baixos e a inflação caiu, mas ainda há travas para que a economia volte a crescer e alavanque também o mercado imobiliário. Entre as barreiras estão, segundo ele, a reforma da Previdência e a possibilidade de eleição de um presidente que não mantenha a atual política econômica.

O setor imobiliário, que apoiou a deposição da então presidente Dilma Rousseff, em 2016, agora espera o surgimento de um candidato forte de centro, que se comprometa com a agenda econômica do governo Temer.

“Há fatores políticos, que serão definidos ainda no primeiro trimestre, embora as eleições sempre possam surpreender”, avalia Bianchi. O executivo se refere ao julgamento do recurso que o ex-presidente Lula interpôs no Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra a condenação sofrida em primeira instância. A confirmação da pena pode significar a impossibilidade de Lula concorrer à presidência.

Sobre a possibilidade de que vença o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), Bianchi diz acreditar no fortalecimento de uma candidatura de centro.

A crise econômica que afundou o setor imobiliário começou no final do primeiro mandato de Dilma Rousseff e se aprofundou depois que a maior operação contra a corrupção do país, a Lava Jato, derrubou negócios das maiores empresas do setor de construção, envolvidas em denúncias de superfaturamento e pagamento de propina a políticos. No próximo dia 17 de março, a Lava Jato completa quatro anos de atividade.

