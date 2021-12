Sem profissional, sonho de construir imóvel corre risco de virar pesadelo

Dezessete anos após ter comprado uma casa no bairro Tomba, em Feira de Santana, o comerciante João Fernandes se viu obrigado, há quatro meses, a contratar um arquiteto para tentar corrigir todas as obras de ampliação do imóvel que ele foi fazendo, ao longo dos anos, sem qualquer planejamento. O caso de João é só mais um dos milhares que passaram a fazer parte da rotina de arquitetos no Brasil, onde o hábito da concepção prévia das construções e reformas, com profissional especializado, ainda é considerado raro para a maioria da população.

No caso de João Fernandes, ele só chegou à conclusão de que precisava de ajuda profissional quando percebeu que havia construído todo o pavimento superior, com novos quartos para a casa, mas que, simplesmente, havia esquecido da escada para acesso ao novo andar.

“A gente estava usando uma escada que havia no lado externo, mas que não tinha uma boa funcionalidade na rotina da casa, além de inviabilizar outros planos de expansão do empreendimento”, conta João, que, ao recorrer à assistência profissional, descobriu ainda outras irregularidades construídas no imóvel que implicariam sérios problemas futuros. Resultado: a obra da casa, que antes era um sonho para ele, acabou se tornando um pesadelo, com todo o imóvel sendo, posteriormente, condenado pelo arquiteto.

“Estou tendo um prejuízo enorme para consertar tudo, mas aprendi a lição”, afirma o comerciante, que só agora está construindo a escada, entre outras intervenções que se fizeram necessárias. A diferença é que, desta vez, João pretende seguir à risca o projeto especialmente desenvolvido para atender a suas necessidades e resolver as principais pendências da obra.

Adequar ao orçamento

O caso emblemático da casa de João, em Feira, é apenas uma das situações de “correção de pepino” que o arquiteto Ed Vasco vem acumulando em seu currículo. “Infelizmente, muitos acham, a princípio, que contratar um arquiteto será algo oneroso – porque viu na revista a casa de um artista, por exemplo – e, muitas vezes, não se dá conta de que é possível desenvolver projetos que se enquadrem no seu orçamento, e que, sobretudo, não é tão caro diante das vantagens”, diz Vasco, cujo escritório, em Salvador, atende também a clientes de diversas cidades do interior baiano.

Quartos sem ventilação e sem entrada da luz do sol, sanitários e cozinhas minúsculos e nada funcionais, além de ambientes que não se conectam entre eles estão entre os problemas mais comuns constatados por Ed Vasco, junto a clientes arrependidos e que sentiram no bolso o velho ditado “do barato que sai caro”.

Para a arquiteta Aline Ventan, ainda há muita confusão na Bahia quanto à atuação da profissão. “Existe uma falta de informação de parte da população que acha que arquiteto é decorador, que é também uma profissão de respeito que visa harmonizar os espaços de um ambiente – e, de fato, muitos arquitetos acabaram migrando para esse mercado –, mas o arquiteto tem, na verdade, outro papel: é o profissional que pensa, planeja e projeta todo e qualquer passo de uma obra, desenvolvendo e gerenciando um projeto que será guia para engenheiros, eletricistas, pedreiros, pintores e marceneiros, entre outros”.

Aline Ventan ainda alerta para as singularidades de cada imóvel, cada cliente e, portanto, de cada projeto. “Muitas vezes, acredita-se que basta copiar a casa do vizinho ou da novela, quando, na verdade, quase nunca o que se viu na revista se ajusta, perfeitamente, às necessidades e ambientes de outro projeto, daí a importância do arquiteto também nesse sentido”, diz. A arquiteta espera que os brasileiros cada vez menos esperem pelos problemas para recorrer à contratação de profissionais. “O ideal é ter o arquiteto desde a concepção da obra”, frisa.

