São João aquece aluguel de imóveis no interior baiano

As cidades do interior baiano começam a receber turistas para os festejos do São João. A faixa média do valor de aluguel de casas para o período está entre R$ 600 e R$ 2,2 mil em cidades como Cachoeira e São Félix, localizadas respectivamente a cerca de 120 e 110 km de Salvador.

O chão de pedra portuguesa da rua Benjamin Constant, localizada ao lado da Câmara Municipal da cidade de Cachoeira, é o caminho da casa de Maria Bezerra, de 82 anos, conhecida pelos vizinhos como dona Roxa. Sem número de telefone disponível para o contato, uma folha de papel com o “Aluga”, fixada em cima do número 18 da residência, é o único meio de aviso sobre o aluguel do espaço do primeiro andar para o São João.

A porta aberta do imóvel é suficiente para atrair os turistas interessados em ficar na cidade, afirma dona Roxa. “Tá vendo tudo aberto? Isso é para a pessoa passar e perguntar sobre o aluguel”, acrescenta. Com duas salas, três quartos e um banheiro, o aluguel da casa para o tempo de três dias é de R$ 1,5 mil.

O dinheiro que será obtido com o possível aluguel para o São João já tem destino definido por dona Roxa. Ela vai aproveitar o valor recebido para fazer reformas no imóvel, com o foco na pintura da fachada da moradia. Aposentada, dona Roxa tem renda mensal de um salário mínimo e fica sem condição financeira de reformar a casa nos outros períodos do ano.

“Tem que manter a casa arrumadinha para conseguir alugar. Os gastos do cotidiano não deixam a gente ter um dinheiro de sobra para fazer isso, mas o dinheiro recebido neste momento junino ajuda em algumas coisas da reforma”, conta dona Roxa.

Sem telefone, dona Roxa deixa a porta aberta para quem quiser informação sobre o aluguel

Na parte de cima da Benjamin Constant, a mensagem “Aluga-se casa para São João em Cachoeira” foi digitada em letras garrafais com três números telefônicos para o contato. A proprietária da casa de número 30, Maria da Natividade, a dona Naná, 74 anos, não poupa esforços na divulgação do aluguel temporário do imóvel, feita por meio de cartazes espalhados por bares e restaurantes de Cachoeira.

A residência disponível para a locação fica no primeiro andar e tem três quartos, uma cozinha e dois banheiros. Com vista panorâmica para a parte de baixo da cidade de Cachoeira, o aluguel para o tempo de cinco dias fica R$ 2,2 mil. A casa tem mobílias como camas e armários. Dona Naná acrescenta que ainda pode fornecer cobertores.

“O espaço abriga de forma confortável até três casais. No caso de alugar para um número menor de pessoas, como um casal, consigo fazer por R$ 2 mil ou R$ 1,8 mil. É possível também negociar acréscimos de valores para quem for ficar por mais alguns dias”, diz dona Naná.

Dona Naná prepara a casa para o aluguel temporário e espalha cartazes de divulgação

Na cidade de São Félix, perto da Ponte Imperial Dom Pedro II, o funcionário público Júlio César Silva colocou a casa para alugar por R$ 600 para os visitantes da época junina. O valor é válido para cinco dias de locação, e o imóvel tem três quartos, sala, cozinha, banheiro e área externa.

“A expectativa para alugar o imóvel é grande. Muitas pessoas passam pela cidade neste período”, conta Silva.

Visitar a cidade

A visitação da cidade onde se pretende alugar um imóvel para o São João é fundamental para garantir a segurança sobre o espaço onde o locatário vai permanecer, afirma Samuel Arthur Prado, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA).

“Os festejos juninos empolgam os turistas, mas é preciso visitar antes a cidade onde se pretende passar o São João e olhar de perto o imóvel que será alugado. A ação evita dor de cabeça, seja por questões contratuais ou pela característica do espaço”, diz Prado.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

