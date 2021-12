Salvador tem serviço de reparos em casa só para mulheres

Em um segmento de serviços ainda dominado pelos homens, receber uma profissional feminina em casa para trocar a resistência do chuveiro, consertar um azulejo ou instalar uma prateleira pode parecer estranho. Mas o que, para alguns, causa estranhamento, para outros, é sinal de alívio.

O Entre Minas é um empreendimento que oferece serviços de reparo e manutenção domiciliar exclusivamente para mulheres, e feito por mulheres. May Barros, proprietária e "faz-tudo" do Entre Minas, costumava ajudar o pai, marceneiro, a fazer pequenos consertos em casa.

Embora museóloga de formação, em janeiro deste ano ela decidiu juntar seu conhecimento nos serviços manuais e na área de cenografia para abrir um empreendimento que prestasse serviços de consertos domésticos com preços acessíveis e que oferecesse mais segurança ao seu público-alvo: "as minas".

A sensação de desconforto e insegurança ao receber um estranho dentro de casa é um receio compartilhado pelas mulheres que escolhem o Entre Minas, que atende em Salvador e na região metropolitana. A clientela é formada majoritariamente por jovens que moram sozinhas ou dividem apartamento com outras jovens. "Elas não se sentem confortáveis em ter homens estranhos dentro de casa", afirma Barros.

A estudante de arquitetura Carolina Portela, 23, divide apartamento com outras três jovens e soube do projeto por meio de grupos com a temática feminista no Facebook. Segundo Carolina, o fato de receber uma mulher em casa para consertar os diversos problemas que o apartamento onde mora apresentava foi decisivo na escolha pelo Entre Minas. "Nos sentimos muito mais confortáveis e sem medo em receber uma mulher do que um homem estranho em casa. Em uma casa só de mulheres, sempre há receio de rolar algum machismo", explica.

As redes sociais são as principais formas de divulgação e contato entre a clientela e a empresa. Os perfis no Facebook e no Instagram funcionam como portfólio e o espaço onde as clientes compartilham relatos sobre o atendimento. Os detalhes do serviço a ser prestado são acertados pelo WhatsApp ou por e-mail. Igualmente importante, o boca a boca também ajuda na divulgação do projeto.

"Muita gente nos procura alegando que tal cliente nos indicou porque gostou muito do nosso trabalho", diz a proprietária.

Histórico da empresa

Para garantir a segurança ao receber prestadores de serviços ou empresas em casa, alguns cuidados devem ser tomados. Segundo o síndico profissional Osvaldo José, o primeiro passo é fazer uma checagem prévia. "É importante buscar o histórico do prestador ou da empresa de interesse antes mesmo de contratar o serviço".

Outro ponto fundamental é o controle de acesso dessas pessoas. Eunice Ribeiro, síndica profissional, diz que a verificação e o registro da entrada desses profissionais são protocolos básicos de segurança de um condomínio. "É preciso registrar a entrada de todo e qualquer prestador de serviço e identificá-lo", afirma.

Eunice atenta que uma vez autorizada a permanência na unidade residencial, a responsabilidade é inteiramente do morador. "Compete ao síndico tudo o que é da porta para fora. O que ocorre no interior do apartamento está fora da nossa competência". diz Eunice. Por isso, o cuidado deve ser redobrado.

Entre Minas

Serviços oferecidos: reforma e fabricação de móveis, pinturas, instalação elétrica, hidráulica, decoração de ambientes, entre outros

Facebook: www.facebook.com/entreminaservicos

E-mail: entreminaservicos@gmail.com

Telefone: (71) 99233-1928

Áreas de atendimento: Salvador e RMS

