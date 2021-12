Salas comerciais são novidade do Feirão da Caixa

A comercialização de salas para escritórios e o primeiro prédio de dois quartos com suíte em Camaçari são algumas das principais novidades que o Feirão da Caixa de Salvador traz este ano.

A principal aposta da Gráfico Empreendimentos para o feirão é o Duo Residencial Hortênsias, no centro de Camaçari. Um empreendimento de dois quartos com suíte, destinado ao público da faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida. "É o primeiro empreendimento com esse padrão na cidade", afirma o gerente de vendas da Gráfico Empreendimentos, Cristiano Freitas.

Cada unidade está sendo comercializada por R$ 108 mil. "É um apartamento de alto padrão, para um público com renda em torno de R$ 2,3 mil", afirma Freitas.

Com diferentes produtos à disposição no evento, a Moura Dubeux traz como maior novidade o Empresarial ITC, no Costa Azul. São salas com espaço de 31 a 74 metros quadrados. "A venda de salas comerciais é a grande novidade desta edição", afirma o gerente regional de construção civil da Caixa Econômica Federal, José Ronaldo Maia.

Além do ITC, a Moura Dubeux está comercializando apartamentos de alto padrão e imóveis de dois e três quartos com suíte. Nesses apartamentos para a classe média, a construtora está oferecendo durante o feirão o pagamento do Imposto de Transmissão Intervivos (ITIV) e os custos com a escritura no registro do imóvel. Também estamos negociando unidades do Singular Iguatemi, ainda em construção", declarou o gerente comercial da empresa, André Sampaio.

A incorporadora Via Célere está presente com o Meu Apê Salvador Norte. São 18 unidades com o mesmo preço, R$ 169.900, independentemente do andar em que esteja localizado. O prédio fica no Jardim das Margaridas, próximo ao Salvador Norte Shopping.

"É o primeiro investimento da Via Célere no Minha Casa, Minha Vida, e fizemos um produto com o padrão de qualidade de nossos outros empreendimentos", afirma a gerente comercial da incorporadora, Sabrina Motta. Ela justificou o investimento com o aparecimento de uma oportunidade de mercado.

Os imóveis, que estão sendo comercializados em parceria com a Lopes Imobiliária, tem como público-alvo trabalhadores com renda entre seis e dez salários mínimos.

A MVL Incorporadora comercializa unidades do 5ª Avenida Residence, um prédio de um e dois quartos no Jardim Armação, com coberturas horizontais, pronto para morar. "São 12 unidades disponíveis e o preço médio é R$ 389 mil", afirma Marcos Vieira Lima, proprietário da empresa.

A Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário também anunciou que quem adquirir uma unidade do Itapuã Parque durante o Feirão da Caixa vai ter como benefício a quitação do ITIV - Imposto de Transmissão Intervivos - e todas as taxas cartoriais pagas, além de um ano de IPTU e condomínio, assumidos pela incorporadora. O Itapuã Parque é um condomínio-clube com unidades de três quartos, com acesso próximo à Avenida Paralela.

Encerramento em Salvador

O Feirão Caixa da Casa Própria, que começou em abril e já passou por outras 13 cidades, será encerrado este fim de semana em Salvador. A edição baiana contará com quase 40 parceiros. São 26 construtoras e nove correspondentes imobiliários Caixa, além de quatro imobiliárias, que ocuparão os estandes do evento. São 18 empreendimentos novos, mais de 5.600 imóveis novos e mais de 700 imóveis usados, num total de 6.300 imóveis em oferta. Segundo a assessoria da Caixa, mais de 500 empregados do banco trabalham para a realização do feirão em Salvador neste ano.

Em nota enviada pela assessoria de comunicação do banco, o superintendente regional, Adelson Prata, ressaltou a oportunidade para as famílias realizarem o sonho da casa própria.

"No feirão, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece, além de ter acesso aos principais lançamentos e a diversos imóveis, novos ou usados, disponíveis em Salvador e na região metropolitana", disse. O Feirão da Caixa funciona até as 18 horas deste domingo, 19, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

