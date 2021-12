Salão Imobiliário oferta mais de três mil imóveis até este sábado

Iniciou na quarta-feira, 7, mais uma edição gratuita do Salão Imobiliário promovido pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA). Neste ano, o evento acontece na Praça de Serviços (piso G1) do Salvador Shopping. A ação se encerra neste sábado, 10.

São mais de três mil imóveis ofertados, como imóveis em construção, lançamentos e lotes, desde opções econômicas até alto padrão, com condições especiais oferecidas pelas incorporadoras participantes. Essa atividade contará com a participação das incorporações do Salvador Prime, Conie, DEC Engenharia, JVF Empreendimentos, MRV, MVL/Inova, OR, Prima, Queiroz Galvão, Sertenge e Tenda.

Os valores variam de R$ 120 mil a R$ 2 milhões, em diversas localidades da capital e da Região Metropolitana. Para quem tiver interesse em financiar o imóvel, os principais bancos estão no salão para simular as melhores condições de financiamento.

adblock ativo