Salão Imobiliário da Bahia tem imóveis a partir de R$ 144 mil

Começar 2020 com a casa própria parece sonho distante para muitos baianos. Mas a oportunidade para a tão almejada conquista pode estar mais perto com o Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), que abrirá as portas na próxima quinta-feira, oferecendo mais de 3.700 unidades e prometendo ofertas e condições facilitadas.

O evento acontecerá no Shopping da Bahia até o dia 24. Com produtos diversificados, o salão terá disponíveis imóveis prontos para morar, em construção, lançamentos e até lotes. Com opções que vão desde as econômicas, a partir de R$ 144 mil, até as de alto padrão, com valores acima de R$ 2 milhões.

Para o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, essa é a melhor oportunidade para quem deseja começar o próximo ano com a chave da casa nova em mãos. Não só pela possibilidade de pesquisar e negociar diretamente com os representantes das construtoras, mas também pelo "momento diferenciado" que vive o mercado imobiliário.

"Temos a volta do crédito impulsionado pela menor taxa de juros da história, 5%, e ainda com uma perspectiva de redução. Temos novas linhas de financiamento com juros a partir de 2,95% e inflação e sua projeção abaixo da meta. Tudo isso ocasiona uma grande oportunidade para aquisição do imóvel", explica.

Quem for ao salão também vai poder aproveitar a presença de instituições financeiras para conhecer as oportunidades de financiamento, comparar as taxas de juros e os prazos oferecidos por cada uma delas.

Empreendimentos

Serão cerca de 40 empreendimentos disponíveis, em bairros como Cabula, Pituba, Pituaçu, Imbuí, Jaguaribe, Barra, Graça e ainda em regiões de Camaçari e Lauro de Freitas.

Um desses empreendimentos é o Hemisphere 360°, em Pituaçu, oferecido pela Queiroz Galvão. A construtora oferecerá 55 unidades no empreendimento em condições especiais, de acordo com seu superintendente regional, Luiz Pimentel. Ele faz mistério, mas garante que o visitante terá possibilidade de negociação e preço diferenciado.

A MRV, uma das outras 11 construtoras presentes, também garante condições especiais para quem for ao salão. Segundo sua gerente de marketing, Thaís Vieira, serão mais de dois mil imóveis disponíveis, com valores entre R$ 145 mil e R$ 270 mil em parcelamento de até 72 vezes e ITVI grátis em diversos produtos.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

