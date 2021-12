Salão da Ademi chega à 10ª edição com burocracia menor

Com a esperança de que a retomada do crescimento da economia se concretize e a redução do tempo para liberação de alvarás, o 10º Salão de Imobiliário da Bahia vai reunir 23 estandes de construtoras e incorporadoras no terceiro piso do Shopping da Bahia, de 24 a 29 de outubro. É o primeiro grande evento do setor depois da aprovação do Código de Obras de Salvador, que reduz o tempo para emissão de alvarás de construção.

O otimismo do setor com um novo ambiente para comercialização de imóveis durante o salão foi ratificado pela divulgação, esta semana, de uma pesquisa do site VivaReal que mostra a recuperação do valor do metro quadrado para venda em Salvador. O metro quadrado custou, em média, R$ 5 mil no último mês de agosto, mesmo patamar registrado em agosto de 2016.

"Estamos muito otimistas, pois há sinais de que a economia está se recuperando", afirma o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha.

A entidade assinou uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Salvador (Sedur) para a redução da burocracia referente aos alvarás de construção dos empreendimentos que forem lançados durante o evento.

"Um dos grandes desafios da prefeitura de Salvador é desburocratizar a administração. E a aprovação do Código de Obras, na semana passada, aponta nessa direção", afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Guilherme Bellintani.

"Quando uma incorporadora compra um terreno, tem que esperar até 10 meses para começar a construir. Com o novo código, aprovado pela Câmara, esse prazo deve cair para dois, três meses", diz o secretário.

O código estabelece quatro níveis de obras. No nível 1 estão reformas como impermeabilização de lajes, restauro de calçadas e instalação de condicionador de ar, que são isentas de taxas e de alvarás.

No nível 2 estão as reformas internas de apartamentos, cuja liberação deve sair em 48 horas.

Nos níveis 3 (prédios) e 4 (grandes empreendimentos), que interessam diretamente às construtoras, prazo de liberação deve cair para três meses. Todas as liberações serão feitas online pelo site da Sedur.

Retomada do crescimento

Se a perspectiva de menos burocracia anima os líderes do setor imobiliário, esses líderes tentam incentivar os consumidores a voltar a adquirir imóveis com base em uma eventual retomada do crescimento e da estabilidade econômica.

"Há alguns fatores que nos deixam animados, como a redução da taxa de juros, a queda da inflação e o fato de que o desemprego parou de aumentar", afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos.

Sobre a taxa de juros, que caiu para 8,25% na última reunião do Copom, dia 6 de setembro, Passos declara haver espaço para que ela chegue a 7% até o fim do ano e comemora o possível efeito da medida no mercado imobiliário.

"Os bancos vão seguir a taxa Selic e cortar os juros no financiamento das prestações", avalia. "E com a inflação em torno dos 3% ou 4% , aumenta o poder de compra da família", declara.

"A economia está se descolando da crise política. Falta apenas o setor da construção voltar a crescer e contribuir para a retomada, com a volta da geração de postos de trabalho", afirma Passos.

Em nota à imprensa, a VivaReal informou que o preço nominal médio do metro quadrado para venda em Salvador chegou em R$ 5 mil, no mês passado, mesmo valor registrado em agosto de 2016. Em relação a julho deste ano, quando o metro quadrado estava cotado a R$ 4.964 na capital baiana, houve valorização de 0,72%. A empresa não respondeu se a valorização reflete uma retomada da economia.

O metro quadrado mais caro para venda em Salvador no mês passado foi o da Barra (R$ 6,9 mil), mas o bairro registrou queda de 1,9%, em relação ao mês anterior, segundo a pesquisa.

