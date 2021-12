Salão da Ademi-BA oferece até domingo mais de 3 mil imóveis

A décima edição do Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) termina neste domingo, 29, no Shopping da Bahia, com a previsão de receber seis mil visitantes e expectativa de vendas em torno de R$ 50 milhões, o que representaria um aumento de 20% em relação ao ano passado.

>>A chance de encontrar o imóvel que se encaixa em diferentes orçamentos

O salão, que pela primeira vez dura cinco dias (até o ano passado, era realizado de sexta a domingo) deve ter maior visitação a partir deste sábado, 28. “São mais de três mil imóveis, de R$ 99 mil a mais de R$ 2 milhões, com financiamento de até 90% do valor”, afirma o presidente da Ademi, Cláudio Cunha.

Os três maiores bancos do país, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, montaram estandes no salão para atender interessados em comprar imóveis.

Condições

O Banco do Brasil está oferecendo linhas com juros a partir de 9%, no financiamento pró-cotista, referente ao beneficiário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de condições especiais para carteira hipotecária (CH) e pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), tanto para imóveis comerciais quanto residenciais.

A depender da linha, financiamos até 90% do valor do imóvel, e em até 30 anos, na maioria dos casos”, afirma Carlos Ernesto Rodrigues, gerente de mercado para pessoa física do BB.

Através da assessoria de imprensa, o Bradesco informou que está oferecendo taxas a partir de 9,3% para imóveis novos ou usados e financiando até 85% do valor do imóvel. Em condições normais, o banco financia até 80%.

O Bradesco também está fazendo simulação de crédito para clientes e não-clientes em uma hora e, em caso de aprovação, as condições informadas durante o salão continuam válidas por 90 dias, caso o interessado precise de mais tempo para fechar o negócio.

O banco estima fechar, ao longo dos próximos três meses, até R$ 2o milhões em negócios gerados a partir de contatos feitos no salão. Até a sexta-feira, 27, já haviam sido aprovados cerca de R$ 6 milhões, referentes a mais de 60 contratos com chances de se efetivar.

Litoral Norte

Além de Salvador e Região e Metropolitana, o Salão Imobiliário oferece este ano uma quantidade maior de imóveis no Litoral Norte, com destaque para casas de veraneio em Lauro de Freitas e Camaçari. Para atrair compradores, as incorporadoras estão oferecendo vantagens, como descontos no condomínio, armários e até eletrodomésticos.

adblock ativo