Saiba como repaginar escritório ou consultório com orçamento enxuto

Ano novo, vida nova, e porque não, um escritório renovado? Para quem pensa em reformar seu espaço de trabalho em 2017, A TARDE entrou em contato com profissionais baianos que deram dicas de como deixar o ambiente atual e descolado com orçamento que cabe no bolso em tempos de crise.

De acordo com a arquiteta Adelia Estevez, se não tem muito recurso, é possível ao invés de pintar, utilizar papel de parede. “Tem um bom custo-benefício, além de uma durabilidade excelente e não precisa de muita manutenção”, diz.

Em um escritório de advocacia, que exige a setorização das áreas, é viável utilizar o mesmo espaço que o advogado atende os clientes como mesa de reunião. “Com marcenaria podemos fazer na ponta da mesa um círculo, tornando-a oval, própria para reuniões”, fala Adelia.

Outra possibilidade para baratear os custos é optar por pisos vinílicos, que tem um preço interessante e podem ser colados sem auxílio de pedreiros. “Fala-se de 50 anos de durabilidade. Nós usamos até em academias, que o impacto é maior. É um piso que se assemelha à madeira, sem a demanda de obra ou tempo de assentamento”, afirma.

Titular do Maranelli Guimarães Arquitetura, Thiago Maranelli explica que em algumas situações costuma preferir reformar ou restaurar o imobiliário antigo. “Se você tem um local mais clássico vale a pena manter e só restaurar. A iluminação pode ser básica, com luzes gerais e na parte da decoração podemos optar por peças móveis com muita personalidade”, disse.

Isso por que com as peças móveis há possibilidade de levá-las para onde o profissional for. Uma tática que Maranelli usa para modernizar os ambientes é comprar mobiliário pronto. “Às vezes optamos por misturar peças de imobiliário residencial para dar um ar diferente. Fica ótimo em conjunto com a estrutura de escritório”, ressalta o arquiteto.

Propostas mais coloridas caem bem para escritórios de design, publicidade e arquitetura, por exemplo. “Tudo depende do uso e da função. Tem alguns locais que naturalmente devem emitir um ar mais sóbrio, mas, mesmo assim, conseguimos colocar cor em algumas propostas”, afirma.

Na hora de montar o local de trabalho, a parte da produção do espaço é quase tão importante quanto à obra. É nessa hora que os objetos, como explicado pelos arquitetos, que humanizam o ambiente são colocados. “Tapetes, quadros, vasos, objetos coloridos dão vida e tudo pode ajudar a compor o ambiente”, fala Adelia.

Profissionais especializados

Mesmo similares, há especificações que diferem consultórios de escritórios. Arquiteta, Gabriela Viveiros explica que em qualquer especialidade da área de saúde há regras que devem ser seguidas. “Normalmente se contrata profissionais especializados em arquitetura hospitalar”, disse.

Além da parte elétrica, seguir as normas hidráulicas também é essencial nesses espaços. “O encanamento é uma parte importante nos consultórios de odontologia, por exemplo”, fala.

Os projetos normalmente devem ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Saúde. “Mesmo com todas essas normas, é possível fazer um consultório visualmente bonito”, diz.

