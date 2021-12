Saiba como declarar seu imóvel no Imposto de Renda

Todo contribuinte que possui bens com valores acima de R$ 300 mil precisa fazer a declaração anual do Imposto de Renda. Os imóveis estão dentro desta norma, e, apesar de a maioria se enquadrar em regras simples, casos específicos podem gerar dúvidas nos contribuintes.

Para Lucas Vargas, executivo-chefe de operações do Viva Real, site especializado no mercado imobiliário, o erro mais comum que as pessoas cometem é declarar o valor total devido de um financiamento que ainda não foi pago. A regra diz que o contribuinte deve declarar apenas o valor efetivamente pago e especificar no campo de descrição do imóvel todas as outras informações.

"Só podemos declarar os valores que de fato pagamos pelos imóveis. Se eu comprei e só paguei 50% do valor do imóvel, é isso que devo declarar na coluna de Bens e Direitos. Isso quer dizer, na prática, que 50% do imóvel ainda não é meu, é do banco", afirma Vargas.

Na declaração deste ano, o contribuinte vai preencher na coluna "Situação em 31/12/2014" os valores pagos até esta data. Já na coluna "Situação em 31/12/2015" incluirá os valores de 2014 somados às prestações pagas em 2015. "Apesar de muitos contribuintes se confundirem, os financiamentos de imóveis não devem ser declarados na ficha de "Dívidas e Ônus Reais", explica o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Bahia, André Martinez.

Essa regra vale para os financiamentos feitos em bancos. Já para consórcios de imóveis, o raciocínio é semelhante, mas o campo na declaração muda para a coluna referente a Consórcios . "Se comprarmos uma cota de um consórcio não premiado, obviamente, não é um imóvel ainda, é uma outra categoria. Se eu fiz um consórcio com 200 mensalidades e paguei apenas 10, vou declarar apenas os valores das 10 mensalidades", afirma.

Caso o imóvel já esteja quitado e já tenha sido declarado antes, basta repetir o valor nas colunas sobre a situação do imóvel nos anos anteriores, mantendo o valor informado na escritura.

Para aqueles que se enquadram na obrigatoriedade da entrega da declaração anual, só é exigida a declaração dos bens, imóveis ou não, que somados custem R$ 300 mil. Mas especialistas indicam que mesmo imóveis de valores mais baixos sejam declarados por prudência.

Ajuda profissional

Antecipar a declaração é a melhor maneira de evitar problemas posteriores, segundo a coordenadora do curso de ciências contábeis da Unime, Elisângela Freitas. "Em caso de dúvidas, o mais indicado é a contratação de um profissional contador que é especializado neste assunto", afirma a especialista.

Apesar de considerar que o Imposto de Renda está a cada dia mais desmistificado com informações na internet e softwares da Receita, o corretor de seguros Gustavo Moradillo prefere a comodidade de entregar todos os dados, notas fiscais e demais informações para um contador de confiança fazer a sua declaração. "O sistema da Receita está bem avançado, se a pessoa tiver tempo e disponibilidade de preencher, aprender e se arriscar, é possível. Mas prefiro recorrer a um profissional especializado", diz Moradillo.

