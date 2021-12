Safra de eventos aponta fé na retomada do crescimento

Com o objetivo de colocar Salvador no centro das discussões sobre o mercado imobiliário nacional, a Ademi vai realizar pela primeira vez em dezembro deste ano o Fórum dos Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (Flimi). Os empresários partem da premissa de que chegou ao fim o ciclo de notícias ruins e projetam boas oportunidades para o estado, que no ano que vem volta a sediar o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário (Conami), promovido pelo Secovi, após 22 anos.

"Somados, os lançamentos de imóveis no interior no primeiro semestre deste ano praticamente igualaram volume da capital", avalia o presidente da Ademi, Luciano Muricy, ao comentar a criação do Flimi, que estreia na convenção anual da entidade, na Praia do Forte.

Passada a Olimpíada e com o iminente desfecho da crise política, a entidade retoma seu calendário de eventos, que inclui o Fórum de Sustentabilidade e o Prêmio Ademi, que normalmente acontecem no primeiro semestre.

"Há muito interesse dos players de outros estados pela Bahia e agora no fim do ano, com o desfecho da crise, vai ser uma ótima oportunidade para que se saiba como o mercado vai funcionar", avalia Muricy.

Também animado com a virada de página na questão do impeachment, o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi), Kelsor Fernandes, assinou esta semana um contrato com uma empresa da área de eventos para começar a preparar o 19º Conami, em novembro de 2017. "É um evento muito importante porque vai trazer a Salvador empresários e corretores de imóveis de todo o país", afirma Fernandes. O congresso será realizado no Hotel Deville, em Itapuã, para 800 pessoas.

Legado da Lava Jato

O otimismo com o futuro da construção é uma tônica nacional. Organizador da Convenção Secovi-SP, o diretor da vice-presidência de intermediação e marketing da entidade, Luiz Fernando Gambi, afirma que a Operação Lava Jato trouxe como legado para o setor um aprofundamento das questões éticas.

"Vamos trazer a procuradora da República Thaméa Danelon, uma das responsáveis pela campanha 10 medidas contra a corrupção", afirmou Gambi, que declarou-se otimista quanto à volta do crescimento do setor.

Aqui em Salvador, a ética também será um dos temas centrais do VII Fórum de Sustentabilidade Ademi, que acontece no dia 17 de novembro, no Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. "Vamos tratar da questão ética com um enfoque inovador", assegura Rafael Valente, diretor de gestão sustentável da entidade. O palestrante do tema será o professor Eduardo Pedreira, da Fundação Getúlio Vargas.

Outro evento Salão Imobiliário da Bahia, este ano, será realizado na Unique Eventos, entre 16 e 18 de setembro. "Já temos 38 empresas confirmadas, uma área de fast food e um estande da Caixa Econômica", afirmou Muricy.

O presidente da Ademi afirmou que para a convenção anual da entidade está confirmada a presença da secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, Maria Henriqueta Arantes, que vai falar sobre a continuidade do programa Minha Casa, Minha Vida; do presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Felipe Pontual; e do vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza.

"Vai ser um caldeirão de ideias muito grande e tudo isso despertou o interesse das pessoas Brasil afora", afirmou Muricy.

O diretor de marketing da Ademi, José Azevedo Filho, assinalou ainda que na Semana do Metro Quadrado, que vai de 23 de novembro a 4 de dezembro (na verdade, duas semanas), vai ter foco nas mídias digitais. "Queremos trazer esse ambiente digital para os nossos associados", afirmou o diretor. Durante o evento vai ser apresentado um aplicativo que está sendo desenvolvido para a utilização em vendas de imóveis.

