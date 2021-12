Rosa millennial e dourado dividem 'holofotes' na decoração este ano

O uso da cor "rosa millennial" está marcando presença este ano na moda e na decoração. Seu nome é uma referência à geração Y, os chamados "millennials", nascidos a partir da década de 80, e rebatizou o tom rose quartz, eleito a cor do ano pela Pantone em 2016. Apesar de ter sido eleita no ano passado, a cor caiu no gosto de fashionistas e decoradores e divide os holofotes com outras tendências deste ano, como o uso de detalhes em dourado na decoração, do acrílico e do greenery, eleito a cor deste ano pela Pantone.

O rosa millennial é um tom de rosa pastel e foi batizado em homenagem à geração Y por seu uso "sem gênero", não relacionado a feminilidade e doçura, o que é tradicionalmente esperado da cor. O uso diferenciado de tons como azul e rosa, subvertendo conceitos de feminino e masculino, remete à geração millennial e é forte em sites como o Tumblr e o Instagram.

Deixando ambientes onde o rosa é mais usado, como quartos de crianças e adolescentes mulheres, o rosa millennial pode ser usado em toda a casa. A arquiteta Giovanna Magro, da Due Projetos e Design, conta: "O legal desse rosa é que ele não é romântico, por ser uma cor fria, e cabe bem em qualquer tipo de decoração". Ele pode ser usado em paredes, tecidos, móveis em laca, revestimentos, e até em portas, sucesso nas redes sociais.

O tom combina bem com cores neutras, como cinza e preto, e detalhes em metal. "Por ser um tom sem gênero, ele pode ser usado com elementos mais 'masculinos' e decorações com pegada industrial", diz a arquiteta. Tijolos, madeira, fiações aparentes e concreto complementam o ambiente, nada delicado. Além de figurar bem nesse tipo de decoração, o rosa millennial também traz resultados interessantes quando combinado com outra tendência de 2017, o dourado.

Este ano o tom metálico vem repaginado, em ambientes mais atuais: "Hoje as pessoas preferem projetos mais modernos, e não tão clássicos. O dourado vem para trazer sofisticação", conta. Ele aparece em luminárias, vasos, ou na iluminação por trás do mármore ônix, um tipo de mármore transparente que ganha destaque com lâmpadas ou fitas de LED internas. O tom também tem sido visto em móveis como cadeiras de polietileno assinadas por designers.

Para a arquiteta Tânia Póvoa o tom dourado fica bem em detalhes como porta-sabonetes e torneiras em lavabos, acessórios metalizados, e em molduras de quadros: "Gosto de molduras com desenho mais limpo e contemporâneo para obras de arte clássicas, e molduras mais trabalhadas para quadros mais modernos, criando um contraste", conta.

O dourado fica bem com tons pastéis, como o rosa millennial e o greenery, um verde-claro eleito a cor do ano. Cores como o verde-exército também são opção. Já tons vibrantes, como o vermelho, podem ficar exagerados. "Gosto muito do azul-cobalto com dourado, dá um contraste muito interessante", revela Tânia.

No entanto, para manter o ar contemporâneo, o dourado vem em pequenas doses: "Ele remete ao luxo e traz sofisticação para o projeto, mas precisa ser usado de forma delicada, para não ficar over", conta a arquiteta Aline Cangussú. A utilização de detalhes em latão em móveis como mesas de centro, aparadores e estantes é uma boa forma de trazer o dourado ao ambiente, aliado a materiais como madeira e acrílico.

Móveis e objetos em acrílico também estão em alta nesta temporada, principalmente pela sua versatilidade: "O acrílico é um material neutro, e com ele é possível trabalhar bastante a criatividade. Ele é mais maleável que o vidro e mantém a transparência mesmo em espessuras maiores", explica.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

