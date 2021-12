Rodoviária vai valorizar imóveis em Cajazeiras

Ainda faltam pelo menos dois anos para que o primeiro ônibus intermunicipal desembarque na futura estação rodoviária, a ser construída às margens da BR 324. Mas a perspectiva da construção de uma série de obras viárias na região já agita o mercado imobiliário, especialmente no segmento de unidades comerciais. A obra deve ter impacto positivo em toda a região de Cajazeiras, que inclui ainda Fazenda Grande (I a IV) e Águas Claras. Estima-se uma valorização de até 50% no valor dos imóveis.

O conglomerado de conjuntos habitacionais de baixa renda, que surgiu na década de 1970, já experimenta, aliás, gradual valorização de imóveis, em função do crescimento do comércio e a expectativa pelas obras.

"Eu já recebo consultas de clientes interessados em abrir lojas nas proximidades", afirma a corretora de imóveis Estela Alcântara, da Veja K Imóveis, que atua há oito anos no ramo. Ela estima um crescimento ainda maior da atividade imobiliária, mas restrita ao comércio. "O mercado residencial aqui é fraco. Mas há comerciantes com até quatro lojas na área que compram apartamentos de R$ 1,5 milhão em outros bairros", destaca Estela, que atuou como corretora de lojas do Shopping Cajazeiras, inaugurado no ano passado.

O corretor Noel Silva, sócio da NNova Soluções Imobiliárias, também é cético quanto ao desenvolvimento de um mercado imobiliário residencial em Cajazeiras. "Temos ali 90% de conjuntos residenciais estabelecidos. Não se vai destruir nada para construir algo novo. Mas, claro, os imóveis vão se valorizar após a conclusão das obras", aposta o corretor.

Além dos antigos conjuntos habitacionais, das décadas de 70 e 80, Cajazeiras é um dos bairros de Salvador com mais unidades do Minha Casa Minha Vida, como o Recanto do Luar, que deve ficar pronto em menos de um ano.

Silva acredita que, com a rodoviária e as estações de metrô e BRT em funcionamento, alguns imóveis podem se valorizar em até 50%, com base na experiência registrada em outros bairros de Salvador. "A facilidade de ir e voltar do trabalho e escapar de engarrafamentos é algo que valoriza um imóvel", explica.

Licitação para PPP

Para o corretor José Alberto Vasconcelos, da José Alberto Imóveis, não há dúvidas de que as futuras intervenções vão influenciar os preços dos imóveis, mas desconfia que o que houver de terreno disponível na região já deve ter sido negociado. "Quem soube do projeto e tem dinheiro já deve ter comprado", assinala.

Morador há 15 anos de Cajazeiras 6, o comerciante Joelson Santana também aposta na valorização do seu imóvel. "Quando construi minha casa, ela valia R$ 30 mil. Há três anos, me ofereceram R$ 80 mil e eu não quis", declarou o comerciante, que acha possível encontrar, em alguns casos, apartamento de dois quartos para aluguel por R$ 700 mensais.

O secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Bruno Dauster, por sua vez, acredita que os novos equipamentos de mobilidade urbana vão provocar um adensamento populacional na região. "No nosso entender, vai ser um novo centro comercial com um diferencial na cidade", afirma.

Segundo Bruno Dauster, a licitação para a construção da nova estação rodoviária e do shopping em regime de Parceria Público Privada deve sair ainda este ano.

