Requalificação da orla em Ondina está prevista para agosto

Uma ciclovia em balanço que avança dois metros por sobre a areia e uma alteração no tráfego de veículos na Avenida Oceânica são as principais mudanças previstas na requalificação da orla em Ondina, cujas obras estão programadas para começar em agosto.

O custo total das intervenções, incluindo as obras em Stella Maris (ver coordenada), está estimado em R$ 80 milhões, com recursos do Prodetur.

Segundo a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão da prefeitura de Salvador, até o momento não há sinal de que as mudanças no governo federal atrasem o cronograma das obras. "Não vamos derrubar nenhuma árvore", promete a presidente da FMLF, Tania Scofield, referindo-se ao canteiro central da Oceânica, que será diminuído.

Pelo projeto, a pista em frente aos hotéis Othon, Atlantic Towers e o antigo Salvador Praia Hotel terá mão única no sentido Barra-Rio Vermelho. O tráfego em direção à Barra será deslocado para a via interna, em frente à Escola Dorilândia. No trecho entre o Instituto Social e a Pedra da Sereia, está prevista a construção de uma ciclovia em balanço, que avançará em dois metros em direção à areia, além de novos equipamentos de lazer.

Perspectiva do mirante que será construído próximo da região conhecida como Pedra da Sereia (Imagens FMLF l Divulgação)

Vista em perspectiva da praça que Ondina vai ganhar a partir do projeto de revitalização

O presidente da Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), Luciano Muricy, advoga que as obras são importantes, mas que sem um aumento na oferta de moradias na região há uma grande chance de os equipamentos serem degradados em alguns anos.

"Eu já vi várias reformas de orla e sem que haja pessoas morando os equipamentos públicos acabam se perdendo em sete, oito anos porque não tinha gente utilizando", afirma Muricy, que defende o aumento do gabarito para a construção de prédios na área.

Um tópico que vai começar a ser discutido em junho, provavelmente, com a votação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), mas sobretudo com a posterior aprovação da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos), que vai definir o gabarito da orla.

"Não defendo espigões que causem sombra na praia, mas é importante aumentar a quantidade de moradias", defende o empresário.

Um exemplo de como os agentes do setor imobiliário aguardam ansiosamente a aprovação do PDDU e da Louos é o prédio do antigo Salvador Praia Hotel, que fica bem na Avenida Oceânica, do lado da praia.

Fechado desde 2009, quando o hotel foi à falência, o prédio quase foi demolido pela prefeitura de Salvador, depois serviu como sede da Casa Cor Bahia e finalmente acabou sendo vendido à construtora pernambucana Moura Dubeux. "É importante a ocupação, do ponto de vista do uso dos equipamentos públicos que serão construídos", afirma Muricy, que fala em "verticalização responsável" da orla.

Proprietário de um apartamento de dois quartos na Avenida Oceânica, o comerciante André Rezende tem sentimentos conflitantes em relação às mudanças no bairro. "Claro que as obras vão valorizar o meu imóvel, mas tenho medo de que exagerem na verticalização em Ondina", ressalta o comerciante.

adblock ativo