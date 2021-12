Reformas devem ser confirmadas com notas para valorizar

Casos de reparos e reformas que podem ser confirmados por meio de notas fiscais são as únicas exceções que permitem aos proprietários declararem um valor superior ao de compra com a intenção de demonstrar a valorização do bem no Imposto de Renda.

Os especialistas alertam que essas melhorias precisam ser físicas e comprováveis para que os contribuintes possam declarar um valor diferente da escritura do imóvel.

"As benfeitorias realizadas em 2015 devem ser informadas no campo "Discriminação", junto às demais informações sobre o imóvel. A coluna de 2014 deve mostrar o valor do imóvel antes das reformas, e a coluna em 2015 deve registrar o seu valor, com o acréscimo das benfeitorias", explica André Martinez, presidente do Sescap-Bahia (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Bahia).

Compra e venda

Outro ponto importante que pode levar ao erro e ao crime de sonegação fiscal é a declaração de venda de um imóvel. O imposto devido sobre o lucro imobiliário incidido na diferença entre o valor de compra e o de venda é quitado obrigatoriamente até um mês depois do negócio, mas deve ser relatado novamente na declaração anual.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, Antônio Nogueira, relembra que se o contribuinte vendeu um imóvel em 2015 é possível importar as informações declaradas no GCAP (Programa de Apuração dos Ganhos de Capital) para o software do Imposto de Renda 2016.

"Quem compra e não declara ao fisco está cometendo uma sonegação fiscal sujeita ao pagamento de imposto com até 300% de multa. Essa omissão atualmente é muito fácil de ser rastreada pelo fisco, com base nas declarações de operações imobiliárias que são fornecidas à Receita Federal pelos cartórios e também através das informações repassadas pelas construtoras, imobiliárias e incorporadoras", afirma Nogueira.

