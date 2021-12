Reforma trabalhista é também outro tema previsto no Conami

O presidente do Secovi-BA, Kelsor Fernandes, afirmou que a discussão sobre os efeitos da reforma trabalhista é um dos temas principais do Congresso Nacional do Mercado Imobiliário (Conami). “É um assunto que interessa muito ao setor”, afirma Fernandes, que aguarda um público entre 350 e 400 pessoas no evento.

“No ano passado, houve mais pessoas, mas, com essa crise, acho que esse é um bom número”, diz.

A reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer começa a vigorar em 11 de novembro e traz mudanças significativas nas relações de trabalho, como a prevalência dos acordos negociados entre patrões e empregados sobre o que diz a legislação trabalhista do país.

Para o setor da construção, um dos itens importantes é a possibilidade de contratos mais flexíveis.

No segundo dia do evento, o sociólogo José Pastore, que é presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Federação do Comércio de São Paulo, faz uma palestra sobre os impactos da nova lei no setor.

Em parceria com a União Latino-americana de Administradores Imobiliários, o congresso traz a Salvador oito palestrantes estrangeiros, que vão fazer, junto com dois brasileiros, um intercâmbio sobre a situação do mercado imobiliário na região.

Música

Um dos convidados do Conami é o maestro João Carlos Martins, que fará uma palestra motivacional com o tema “A música venceu”. Brilhante pianista, Martins teve que se afastar do instrumento em 1995 depois que perdeu os movimentos da mão direita ao ser violentamente agredido em um assalto na Europa.

A vinda do músico à Bahia acontece menos de dois meses depois do lançamento do filme João, o Maestro, que conta a sua trajetória. O maestro tem viajado pelo país falando sobre as suas conquistas.

