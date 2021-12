Reaproveitar móveis e objetos antigos é chave para economizar

"O conceito por trás é o restauro: dar uma cara nova para um móvel ou objetos antigos". É o que sugere a designer de interiores Luciana Bittencourt para poupar dinheiro na hora de decorar um ambiente.

Em vez de quadros caros, a ideia de Luciana é apostar nos pôsteres, papéis de parede e adesivos. "Os pôsteres estão em alta, principalmente emoldurados. Já o papel de parede e os adesivos têm vantagens em relação à pintura, porque dá para tirar e trocar", pondera a designer.

O custo da reforma depende do estado dos móveis (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

A diretora da Escola Bahiana de Arte e Decoração, Nágila Andrade, também aposta no reaproveitamento de móveis como chave para economizar. "O cliente não precisa trocar tudo da casa. Dá para colocar um tecido novo no sofá, um barrado bonito na cortina, laquear uma mesa estragada ou trocar a moldura de um quadro", opina.

Nágila aconselha adquirir objetos novos somente para complementar os itens que o cliente já possui, além de ir decorando o imóvel aos poucos, por ambiente. "Primeiro a pessoa faz o quarto, e só depois parte para a sala. Dessa forma, ela vê o investimento financeiro sendo bem utilizado e não vai deixando tudo solto, sem harmonia", explica. A diretora sugere, ainda, diversificar o local de compra dos objetos de decoração. "Para economizar, o garimpo é a melhor coisa que tem", diz.

Aplicar pintura, laca, pátina ou puxadores novos são formas de renovar móveis antigos (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Criatividade é essencial

Já Aila Fonseca, arquiteta do escritório Fonseca & Burity, recomenda transformar o uso de objetos comuns. "Em vez de quadros, pratos de vidro podem servir de decoração na parede, e garrafas de vidro, com pintura, podem ser transformadas em arranjos", diz.

Aila sugere, como primeira medida, a criação de uma planilha de orçamento, para que o cliente tenha uma estimativa de quanto vai gastar. "Não adianta sonhar que vai conseguir ter tudo e, na hora de comprar, o orçamento cair", alerta a arquiteta, pontuando que o aproveitamento é chave na hora de economizar: "Mudar a cara do móvel, pintar, diminuir, aumentar, mudar de posição e trocar o estofado ou a textura".

Valentina Rocha, dona de um ateliê de conserto e reforma de móveis em Salvador, estabelece o preço dos serviços de acordo com o estado dos móveis e do tipo de reforma. "Para pintar uma cadeira, cobramos entre R$ 150 e R$ 220. Mas é necessário analisar o móvel, ver se precisa de algum serviço de marcenaria, e isso é cobrado à parte", diz. Para criados-mudos, a depender do tamanho e do estado da madeira, o preço fica entre R$ 150 e R$ 350. Os serviços também variam de acordo com a cor escolhida pelo cliente.

"Algumas cores você não encontra prontas na loja, então tem que mandar fazer, aí sai mais caro", explica Valentina. A restauradora pontua que a pintura interna do móvel encarece o serviço, pois a área é maior. Nesse caso, para economizar, ela aconselha colocar fórmica ou selagem.

Outra opção econômica é a madeira OSB – utilizada nos móveis de pallet. May Barros, proprietária da microempresa Entre Minas, em Salvador, monta esse tipo de estrutura, serviço oferecido exclusivamente a mulheres. May explica que "as clientes querem juntar o barato com o que está na moda, já que esse tipo de material ganhou espaço na decoração. Com pallets dá para montar a casa toda, desde um simples acessório de cozinha até um guarda-roupa", diz. A montagem da estrutura de um sofá, sem contar com o estofado, custa R$ 380.

