Quase 80% dos brasileiros que buscam imóveis não encontram o que desejam

Encontrar um imóvel que esteja adequado às expectativas dos consumidores e ao ambiente do mercado atual é uma tarefa difícil, é o que aponta uma pesquisa recente divulgada pelo site VivaReal. Segundo a pesquisa, 79% dos brasileiros que procuraram imóveis nos últimos meses não encontraram o que desejavam.

Dentro dos que encontraram, a maioria optou pelo aluguel (49%), o restante comprou imóveis usados (28%) ou imóveis novos (23%). Entre quem não encontrou, a maioria estava buscando a compra de imóveis usados (42%) ou novos (23%) e somente 25% estavam buscando aluguel.

Ou seja, pelos dados da pesquisa, quem busca aluguel acaba encontrando com mais sucesso. Um dos entraves do setor atualmente ainda é a venda dos imóveis. No entanto, apenas 10% desistiram da compra e a maioria se mantém otimista e expressa o desejo de finalizar o negócio nos próximos seis meses.

Para a analista financeira Naiara Figueiredo, a dificuldade estava em conciliar as necessidades da família com as condições de pagamento e financiamento. Isso tornou a procura pelo apartamento longa e trabalhosa. “Foi difícil encontrar um apartamento compatível com o que eu desejava e de acordo com o nosso orçamento”, conta.

Ter uma expectativa bem clara dos desejos de compra, mas não conhecer a fundo as condições dos imóveis e dos preços de mercado são duas atitudes que podem gerar frustração na hora da busca, segundo o gerente de vendas da José Alberto Imóveis, Marcos Vasconcelos. “Quando os clientes ouvem que os imóveis estão com preços em queda, criam expectativas irreais”.

De acordo com a gerente de inteligência de mercado da VivaReal, Aline Borbalan, a frustração do consumidor tem mais a ver com o momento atual da economia do país e o clima de insegurança do que com os preços e as condições dos imóveis.

Cenário político

“As principais justificativas são questões como taxas de juros, confiança abalada na economia, o cenário político instável. Em relação aos preços, os compradores conseguem acompanhar. A questão é a expectativa de desemprego, o salário diminuindo e a instabilidade da economia”, diz Aline.

Apesar do clima pessimista, a especialista afirma que uma das principais descobertas da pesquisa é o fato de que, apesar da crise, os consumidores estão otimistas para a melhora da economia e das condições de financiamento nos próximos meses.

“O principal insight é que os consumidores ainda não abandonaram o desejo de compra. Existe uma demanda reprimida por esses motivos apontados no mercado imobiliário. Tão logo o cenário político se estabilize, e os indicadores voltem à normalidade, eles vão efetivar a compra”, opina a especialista do VivaReal.

Para o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, o momento de recuperação não está em um futuro tão distante assim. Para ele, é um momento ideal para construtores e incorporadores aumentarem as investidas para concluir vendas e planejar novos lançamentos.

“O mercado iniciou sua recuperação. Inflação baixa no curto e médio prazo, o que aumenta o poder de compra, taxa de juros em queda, o que permite maior acesso a financiamentos, preços de imóveis superatraentes”, afirma Cunha.

Financiamento

Esse momento de espera por uma situação mais propícia para a compra está nos planos do assistente acadêmico Romário Nunes, que já começou o processo de sondagem do mercado e planeja comprar um imóvel no ano que vem.

“Acredito que vou conseguir um apartamento por um valor legal. Os valores de entrada não estão tão altos. Se nos programarmos, dependendo da pessoa e dos custos que a família tem, há boas condições. Estou vendo com bancos que são parceiros da empresa em que eu trabalho para conseguir as menores taxas possíveis”, afirma.

Como a maioria dos entrevistados pela pesquisa da VivaReal que querem comprar um apartamento novo (77%), Romário pretende optar por um financiamento. Entre os compradores de imóveis usados esse número cai para 54%, tendo a permuta e o pagamento à vista como outras opções viáveis.

Para o caso de quem queira financiar, o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, sugere que um planejamento detalhado esteja presente nas famílias para que os compradores possam aproveitar oportunidades que surgem com a crise.

“Não é que as pessoas não consigam comprar, elas têm receio no período econômico em que vivemos. A compra de um imóvel exige um planejamento financeiro e familiar, independentemente do momento econômico, sempre existem oportunidades e nos momentos mais recessivos elas aumentam”, diz Cunha.

Saiba mais sobre o mercado

Frustração - Os dados indicam uma demanda reprimida no mercado imobiliário, de consumidores que desejam um imóvel mas ainda não encontraram a oportunidade e o cenário econômico necessário para a compra

Perfil - A pesquisa foi feita com mais de 1,3 mil consumidores de 25 estados do Brasil

Percepção - 76% dos consumidores avaliam os preços atuais como altos ou muito altos. No entanto, a maioria considera que os preços irão se manter estáveis no segundo semestre de 2017

Futuro - Especialistas afirmam que com o cenário atual é possível o aumento dos descontos e maior flexibilidade das negociações no segundo semestre

Expectativa - A ideia de que o mercado está em crise e os preços estão baixos pode levar os clientes a esperar por valores bem abaixo do que os realmente praticados

Planejamento - A pesquisa detalhada por preços e condições de financiamento pode fazer a diferença no sucesso em finalizar o negócio

adblock ativo