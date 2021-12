Quanto vale o seu imóvel no mercado?

A localização é, de longe, o principal fator de valorização de um imóvel. Mas alguns elementos como manutenção e vagas na garagem, por exemplo, podem gerar oscilações de 5% a 30% no valor que um eventual comprador esteja disposto a pagar pela sua propriedade. A existência de equipamentos de lazer na área comum também coloca o seu patrimônio em alta.

“Cada vaga extra na garagem pode aumentar a valorização do imóvel de 5% a 10%. Em compensação, a falta de manutenção no prédio e no próprio apartamento pode derrubar em até 30% o seu valor”, afirma o engenheiro Arival Cidade, conselheiro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape).

O CEO da Zap Imóveis, Eduardo Schaeffer, concorda que o maior fator de valorização é o local em que o imóvel está inserido e se ele está de acordo com a demanda para a região. “Dois prédios idênticos podem ter preços muito diferentes por causa da localização”, pontua o executivo, que veio a Salvador no final do ano passado, para participar da 27ª Convenção Anual da Ademi-BA, na Praia do Forte.

Para ele, o principal fator de desvalorização dos imóveis, neste momento, é a crise econômica, que continua jogando para baixo os preços do setor.

“Esperamos uma recuperação para o segundo semestre de 2017. Se isso acontecer, os preços podem ter crescimento real porque há um grande déficit de unidades”, afirma Schaeffer.

Quanto ao papel dos programas online de avaliação de preços, o executivo afirma que a sua grande vantagem é a transparência que eles possibilitam na definição dos preços.

O que ajuda a valorizar o bem

Localização - O valor do metro quadrado no bairro, a proximidade do sistema de transporte e, no caso do comércio, a localização na rua principal

Manutenção - Se não acrescenta, é fundamental para que o imóvel não perca valor de venda

Simplicidade - Evite personalização demasiada, como pintura extravagante nas paredes ou pisos de cerâmica, que podem não contar com a simpatia do comprador e fazer o valor cair

