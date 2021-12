Quadrinhos permitem criar decorações divertidas

Série 3/3 Série 3/3

As histórias em quadrinhos têm um lugar especial no coração de pessoas de todas as idades. Das sagas de super-heróis de editoras famosas, como a Marcel e a DC Comics, a gibis de humor com assuntos variados, as HQs servem de inspiração para a decoração em diversos ambientes.

Entre as crianças, o tema super-heróis é o mais procurado, e ídolos como Super-Homem, Batman, Capitão América e Hulk têm se tornado ainda mais populares com o lançamento de franquias de filmes como Vingadores e Esquadrão Suicida.

A arquiteta mato-grossense Juliana Trivellato conta que o tema é tão popular que ela já conseguiu vários clientes a partir de um único quarto. “Os coleguinhas de escola iam visitar o menino e voltavam para casa pedindo um quarto igual. Acabei com mais quatro projetos com temas parecidos”, conta.

Para trazer o tema para as decorações, ela conta que, além de conversar com as crianças, precisou fazer muita pesquisa, lendo histórias em quadrinhos e assistindo a filmes como Os Vingadores. Na hora de trazer as inspirações para o ambiente, no entanto, é preciso cautela.

“Prefiro não mexer muito na base do quarto, como a marcenaria e algumas paredes, e tento usar a temática em partes mais decorativas, como almofadas, jogos de cama e nichos, que podem ser mudados com mais facilidade se enjoarem”, explica a arquiteta. Para ela, quartos de criança pedem marcenaria mais neutra e decorações fáceis de trocar, para que o quarto possa ser atualizado e acompanhar a evolução dos gostos dos pequenos moradores.

No entanto, os ambientes inspirados em super-heróis também atraem adultos, que cresceram aficionados pelos gibis e querem decorar sua casa com inspirações geeks. Muitos procuram inclusive influenciar os filhos pequenos. “Já trabalhei com um casal que queria trazer a temática em toda a casa e queria até as roupas de cama do bebê inspiradas nos quadrinhos”, diz.

Cores que remetam aos quadrinhos inspiradores também são bem-vindas, e a iluminação direcionada pode ser usada para valorizar elementos de destaque. “A iluminação é o toque final, a cerejinha do bolo. Ela pode ser usada para criar diferentes cenas dentro do ambiente, tanto para valorizar quadrinhos e paredes, quanto para separar ambientes de dormir e de estudar”, ensina.

Solução criativa

Nem todos os ambientes criados com inspiração nos quadrinhos precisam se ater aos heróis. A arquiteta curitibana Márcia Campetti, do Estúdio Campetti, já precisou usar uma solução criativa para conciliar os desejos de dois fãs de quadrinhos.

“Trabalhei com dois irmãos com uma diferença de idade grande. Um era criança, e o outro, mais velho. Precisei buscar um gibi mais maduro que os dois gostassem”, conta a arquiteta, que utilizou os quadrinhos de Calvin e Haroldo como inspiração.

A sugestão veio do próprio gosto e acabou agradando aos dois irmãos, que queriam um quarto inspirado nas histórias em quadrinhos. “Folheamos vários gibis juntos para escolher as tirinhas que eles mais gostavam e fizemos uma plotagem na parede”, diz Márcia. A técnica deu até lugar para piadas internas entre a família, como o adesivo do Calvin dizendo “cadê minha jaqueta?” no armário, uma brincadeira com o irmão mais novo, o mais desorganizado dos dois com as roupas.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

