Proteja a casa antes de sair para aproveitar o Carnaval

Carnaval chegando, é hora de programar se vai viajar com a família ou curtir a folia. Saindo ou não (da cidade), é bom prevenir a casa contra "surpresas desagradáveis". É que, por se tratar de um período de festas, em que a maioria se ausenta, afirmam especialistas, é comum aumentarem as ocorrências de roubo e furto a residências.



De acordo com o diretor-superintendente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado Bahia, Uzel Duplat, medidas simples de prevenção, porém, se adotadas, "diminuem as chances de uma investida criminosa ser bem-sucedida".



Instalação de olho mágico em portas externas, interfone com câmera, poda de árvores e galhos próximos ao muro, atenção com a mensagem gravada na secretária eletrônica e não abrir a porta para estranhos - como entregadores - estão entre as "ações preventivas".



Amigo ou vizinho



"Pedir a um amigo, vizinho, parente ou empregado que, pelo menos de três em três dias vá ao local, molhe as plantas, o jardim, varra o quintal - para que a casa não fique com o aspecto de abandono - é outra "atitude preventiva importante", afirma Uzel Duplat.



"Caso não haja essa pessoa, suspenda a entrega de jornais ou revistas para não ficarem amontoados. E se deixar o cão, ele tem de ser alimentado em seus horários costumeiros para que não coma o que for jogado no quintal", diz o especialista.



Ainda segundo ele, é aconselhável ainda a instalação de tranca e fechadura adicionais nas portas externas - em especial nas do fundo ou lateral da casa; pôr grades de segurança nas janelas - principalmente nas do andar térreo; e não fazer cópia de chave em chaveiro próximo de casa.



Gerente corporativo do Grupo Protege - um dos maiores do país -, Ronaldo Toneloto dá mais algumas "dicas práticas" para a segurança do lar para quem vai viajar no Carnaval.



"Deixe, por exemplo, um telefone de contato com um vizinho, parente ou amigo, para ser informado de alguma ocorrência. A chave de casa, somente com pessoas de absoluta confiança, é importante", afirma.



Ainda segundo Toneloto, uma residência deve estar sempre bem iluminada, "mas, em caso de períodos de afastamento, as luzes só devem ficar acesas se houver alguém que as apague durante o dia".



"Luz acesa na área externa da casa durante o dia é uma dica de que ela está inabitada", diz.



Segurança humana



Síndica profissional e gerente de atendimento em uma empresa de administração de condomínios, Linda Carvalho afirma que é comum edifício localizado no circuito do Carnaval "reforçar a segurança contratando mais agentes de portaria". Profissional para ficar no portão da garagem, jardim ou na porta do prédio, diz ela.



"De um modo geral, porém, nesses residenciais e nos longe do circuito, o ideal é que os moradores colaborem informando, por escrito, quem irá ocupar o imóvel nesse período, com nome completo, RG e placa do veículo do visitante", afirma ela.



Sócio-diretor da RC Segurança Privada - empresa que, entre outros, fornece serviço de administração de condomínio -, Roberval Casaes explica que "somente o monitoramento feito por câmeras não inibe mais e que a vigilância humana ainda é o que prevalece".



"Câmeras ajudam na identificação, mas não impede o delito. Esse é um momento que as pessoas viajam muito, por isso é importante manter sempre um bom relacionamento com o vizinho, o porteiro. Nessa hora, tem de um olhar pelo outro".

