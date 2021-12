Projetos da Casa Cor 2018 são premiados pelo Núcleo de Decoração da Bahia

Três projetos da Casa Cor Bahia foram vencedores em categorias da 15ª edição do Prêmio Núcleo de Decoração da Bahia. O evento foi realizado na noite desta quinta-feira, 29, na Pupileira.

Os projetos da empresa GAM Arquitetos (1º lugar), Jéssica Araújo (2º lugar) e Laís Galvão (3º lugar) conquistaram seus espaços durante a premiação que também celebra 20 anos de existência do núcleo.

A franquada da Casa Cor na Bahia, Luisinha Brandão, celebrou a conquista: "O prêmio é o maior reconhecimento do nosso mercado e a vitória desses jovens profissionais consolida o nosso posicionamento. Somos uma marca consolidada no segmento, mas que sempre acreditou no potencial criativo e renovador do nosso mercado. Agradecemos muito aos profissionais que acreditaram na Casa Cor e ao júri do prêmio que teve a sensibilidade de escolher projetos lindíssimos".

A votação do prêmio foi realizada em São Paulo e o time dos jurados foi composto por profissionais de renome nacional. Entre eles estavam: Ronaldo Ferreira (editor da Revista Kaza), Mendes Júnior (editor da Revista Sacada), os arquitetos Diego Revolo, Renê Fernandes, Paulo Pratti, Luiz Paulo Andrade, Guilherme Torres, Consuelo Jorge, e as designers Verônica Einloft e Rosângela Pimenta.

adblock ativo