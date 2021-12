Projeto prevê R$ 19 mi para infraestrutura na Bahia

Ainda esperando receber R$ 7 bilhões do governo federal em pagamentos atrasados no País, as empresas do setor de construção civil aguardam a definição de novas obras de infraestrutura na Bahia por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em Salvador, a prioridade para os construtores é o investimento em abastecimento de água e esgotamento sanitário, como o projeto de adensamento das redes em seis bairros (Pero Vaz, Mussurunga, Boca da Mata de Valéria, Nova Canaã, Arraial do Cabula e Santo Antonio Além do Carmo) que já passou por licitação, com orçamento de R$ 19 milhões, mas ainda aguarda liberação do Ministério das Cidades.

"Nós defendemos que aconteçam as duas coisas. O pagamento dos atrasados e novas obras de infraestrutura que movam o setor", afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), Carlos Henrique Passos.

As declarações de Passos seguem o anúncio feito recentemente pela presidente Dilma Rousseff, de que um novo PAC seria anunciado este ano. Logo depois, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) divulgou que o setor ainda aguarda R$ 7 bilhões em pagamentos atrasados. O que não reduz o interesse das empreiteiras por novas contratações.

"Somos a favor de uma solução que contemple o pagamento dos atrasados e novas contratações", ratifica o presidente da Associação dos Dirigentes das Empresas do Marcado Imobiliário (Ademi), Luciano Muricy. Ele é um dos defensores de que é necessário ampliar a rede de água e esgoto sobretudo ao longo das novas intervenções viárias, como a Linha Azul e a Linha Vermelha, que vão ligar a orla marítima ao subúrbio. Estima-se que há terrenos nessas áreas que poderiam ser aproveitados para o MCMV.

Para Passos, as obras em infraestrutura, como saneamento básico e fornecimento de água, também são fundamentais para o avanço do programa Minha Casa Minha Vida em Salvador. "É inviável para as empresas incluir obras de saneamento nos projetos de habitação. Esse é um trabalho que deve ser feito pelo governo", afirma.

PAC Cidades Históricas prevê reforma de casarões

Obra licitada

A obra que acabou de ser licitada pelo Ministério das Cidades é uma ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Salvador. O nome da empresa vencedora não foi divulgado. De acordo com uma nota emitida pelo ministério, trata-se de uma obra composta por 12,1 km de redes coletoras, 5 estações elevatórias, 1,3 km de linhas de recalque, 34,7 km de ligações intradomiciliares e 6.814 ligações. De acordo com a Embasa, responsável pelo projeto, serão beneficiadas cerca de 32 mil pessoas.

Em entrevista por e-mail, o superintendente de esgotamento sanitário da Embasa, Júlio Mota, afirmou que a empresa vai instalar o acesso para ligação dos imóveis destes bairros ao sistema geral de coleta de esgotos. "Isso vai melhorar a qualidade ambiental e a infraestrutura urbana das áreas trabalhadas. Estas melhorias podem, no futuro, incentivar a construção de novas unidades habitacionais", declarou. A assessoria do Ministério das Cidades justificou a demora na liberação dos recursos com o ajuste fiscal que o governo federal está implementando.

