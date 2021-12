Profissionais de decoração oferecem serviço com desconto

Até o final deste mês, 20 profissionais de decoração vinculados ao Up Decor, incluindo arquitetos e designers de interiores, estão oferecendo um pacote de três consultas para quem quer fazer pequenas reformas em casa ou no escritório pelo preço único de R$ 1.800. Isso representa até 40% de desconto em relação aos preços de mercado. O valor não inclui projeto, apenas um memorial descritivo com as mudanças recomendadas.

O Up Decor, que acontece este ano pela segunda vez, tem como foco as pessoas que pretendem fazer pequenas reformas em casa para o Natal e as festas de fim de ano.

"Agosto é o mês ideal para dar uma nova cara à sua casa ou escritório. Uma nova cor, valorizar o acervo existente, trocar algumas peças de lugar, entre outras coisas. Por meio de uma consultoria especializada de arquitetos e designers de interiores, o Up Decor atende a demandas em um curto espaço de tempo, com soluções técnicas, coordenadas e otimizadas", explica a arquiteta Ana Paula Magalhães, uma das profissionais envolvidas no projeto.

Alguns profissionais apontam o fato de que durante uma crise econômica o Up Decor oferece o serviço de profissionais por valores abaixo do normal. "O cliente terá o seu espaço reciclado e atualizado com um valor bem acessível para o momento atual", afirma a designer de interiores Nágila Andrade.

A arquiteta Márcia Meccia disse que o evento, lançado experimentalmente em 2015, fez grande sucesso, motivando uma nova edição. "Essa é a razão pela qual cerca de 20 escritórios especializados em design e arquitetura de interiores estão reeditando a consultoria, que tem tudo para se tornar tradição no mercado", afirmou Márcia Meccia. Ela destaca que normalmente o serviço, nessa mesma configuração, é oferecido por até 40% a mais.

Os profissionais que participam fazem questão de remarcar, aliás, que o serviço oferecido por meio do Up Decor não inclui projeto. "Não se trata de fazer plantas. Fazemos um memorial descritivo com sugestões de tipos de tinta, cores, modelos de portas", pondera a arquiteta e designer de interiores Dolores Landeiro.

Ana Paula Magalhães afirma que a novidade deste ano é o uso das mídias digitais. O site do evento www.updecor.net, além de listar os profissionais envolvidos e as informações de contato, é possível obter o endereço no Instagram dos arquitetos e designers e acompanhar fotos dos trabalhos dos profissionais

"O evento foi tão bom em 2015 que se estendeu por outro mês", afirma Ana Paula, que acredita ser possível que isso aconteça outra vez este ano.

Quanto ao mercado de decoração em Salvador, Ana Paula demonstra-se otimista. "Temos muitos jovens que estão começando a vida e querem morar bem", afirma. "Mesmo quem tem apartamentos pequenos e precisa otimizar espaços", declara.

Dolores Landeiro acredita que a contratação de profissionais de decoração pode evitar dores de cabeça. "Fiz um projeto para uma cliente que queria transformar a varanda em um espaço gourmet, mas sem deixar as bebidas à mostra. E propus um armário que funciona como adega".

Ana Paula declara que o custo com os profissionais de decoração representa menos do que o material que vai ser utilizado. "Quando o cliente contrata o profissional certo, ele acaba economizando porque não vai ter que refazer o trabalho por causa de erros cometidos", afirma.

