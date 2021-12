Profissionais dão dicas de decoração nas redes sociais

Precisa de ajuda para escolher o tecido da cortina ou o papel de parede da sala? Nas redes sociais, arquitetos trocam mensagens com usuários e dão dicas de como decorar a casa.

Há três anos com o perfil Tips4Decor, no Instagram, a arquiteta Adriana Ramalho, de São Paulo, posta fotos de projetos que podem servir como referência e indica objetos. O retorno vem por comentários e mensagens, que ela responde e ainda oferece assessoria gratuita.

"As pessoas me enviam fotos da sala, por exemplo, e eu digo de que cor poderia ser a parede, qual seria o tamanho do sofá ou formato do tapete", conta Adriana Ramalho.

Em julho, ela vai lançar um aplicativo, em que os interessados terão acesso a composições mais detalhadas de espaços. O programa será dividido por cômodos, com as opções: quarto de menina, quarto de menino, cozinha, sala de estar, entre outros.

A arquiteta Paula Moura (@paulamouraarquitetura), de Salvador, começou a usar o Instagram, em janeiro, para publicar projetos autorais. Na página, ela explica por que optou por determinados elementos e publica fotos dos imóveis antes e depois dos trabalhos.

Por mensagens, ela também faz consultoria e dá dicas para os seguidores. "Recebo fotos e desenhos das pessoas que já acompanham o meu trabalho. Faço um croqui e mando pelo aplicativo. Não necessariamente são os meus clientes", relata Paula, que também usa hashtags em inglês para entrar em contato com profissionais no exterior.

Tempo e dinheiro

Para a arquiteta e designer Gabriella Petricelli, de São José dos Campos (São Paulo), que alimenta o perfil CasacomCasa, no Instagram, a troca de informação torna a decoração mais diversa e acessível e permite economizar tempo e dinheiro, que são prioridades.

"O lar diz muito sobre a gente, mas muitas vezes as pessoas não sabem como passar a identidade para a casa. Com tantas ideias e imagens de projetos à disposição, ficou mais fácil combinar com o estilo de vida", opina Gabriella.

Para Adriana Ramalho, o acesso ao conteúdo deixou mais pessoas interessadas em ter uma casa bonita e planejada. A tecnologia trouxe novas opções de produtos, em variadas faixas de preço.

"Antigamente, uma luminária bacana era só aquela cara. Mas, hoje em dia, o modelo mais caro pode servir de inspiração para peças mais baratas, com outros materiais. O piso de madeira, por exemplo, que é visto como 'nobre', pode ser substituído por porcelanato que imita a madeira", compara Adriana, que tem seguidores em uma faixa etária que vai de 18 a 40 anos.

"Vejo muitos jovens, que estão morando sozinhos ou que foram morar com o cônjuge entre os que mais comentam e estão interessados", observa Adriana.

A arquiteta Adriana Lorenzo (@adrianalorenzo), de Salvador, também usa o Instagram para comentar detalhes dos projetos autorais e dar dicas. Troca mensagens com usuários que vão desde adolescente até casais de idosos.

O mesmo acontece com Paula. "Tem uma família que os três filhos falam comigo nas redes sociais, apesar de a mãe não ter Instagram", lembra.

