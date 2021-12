Primavera chega com tons neutros, verde e geometrismo

A primavera começou nesta sexta-feira, 22, no hemisfério sul, e com a chegada da estação, que traz o desabrochar das flores e muitas cores vivas, é hora de trazer um pouco de frescor e natureza à decoração. A época traz algumas tendências no design de interiores, como o uso de materiais naturais e as já clássicas estampas florais, que este ano fogem do romantismo e vêm com roupagem mais moderna.

A natureza bruta promete ficar em alta na estação, com o uso de materias "crus", como madeira e pedra: "Esses materiais agora têm protagonismo e são trazidos em pisos, paredes e mesas de centro", diz o arquiteto André Oliva.

O uso de plantas em casa também está em alta, e a tendência vem como parte de um estilo de vida: "Isso faz parte de um resgate do verde que está acontecendo hoje, com uma vida mais ligada à natureza e o retorno de elementos naturais", explica André.

Um material que está em evidência é o bambu: "Ele se renova rápido e traz um toque suave e interessante", conta a arquiteta Adriane Lins. Textura é a palavra da estação, que também traz papéis de parede em fibra de bananeira, o algodão cru e tramas naturais em evidência.

"O crochê, o linho, tramas com fibra natural e revestimentos em 3D estão super em alta, e o veludo continua como tendência do ano", conta a arquiteta Rebecca de Gonzaga. Ela aposta na mistura de texturas em materiais de tons neutros.

A tradicional estampa floral, sempre tendência durante a primavera, chega este ano em estampas mais modernas: "Os florais desta vez não vêm românticos, com padrões pequenos e delicados, e sim em versões modernas, beirando o geometrismo. Padrões grandes e cores, como o preto, são mais utilizados", conta André. As estampas deixam as capas e almofadas e figuram também em móveis com acabamentos florais.

A cor de maior sucesso na estação é o greenery, um verde-claro, eleito a cor do ano de 2017 pela Pantone: "Ele vem em papéis de parede, almofadas, tecidos e fica lindo em revestimentos de sanitários ou até mesmo em uma parede pintada", diz Adriane.

Ela também aposta em tons de verde-escuro, amarelo e o alaranjado-páprica. Já Rebecca aposta nas cores coral, berinjela e verde-musgo. Cores neutras, como o bege, também estão em alta. "Tons secos de rosa, azul e verde, mais 'desbotados', sem saturação, estão sendo muito usados", conta André.

Confira abaixo dicas de decoração para primavera

Florais - As estampas florais deste ano vêm com cara mais moderna e sem ar romântico, usando tons fortes e escuros.

Natureza - Materiais naturais, como madeira, pedra, bambu e fibra de bananeira, estão em alta, assim como tramas naturais e feitas à mão.

Cores - A cor da estação é o greenery, verde-claro. Cores neutras e tons desbotados de rosa e o azul também estão em alta.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo