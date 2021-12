Preparativos para a Casa Cor Bahia estão a todo vapor

A 22ª edição da Casa Cor Bahia acontece de 20 de setembro a 19 de outubro e, este ano, terá lugar em uma casa dos anos 30 na Barra. O evento, com o tema Foco no Essencial, trará 40 ambientes assinados por mais de 50 arquitetos e decoradores. A ideia deste ano é "trazer espaços com um olhar para o que é fundamental na casa e na vida", conta Luisinha Brandão, franqueada da Casa Cor na Bahia.

O evento terá palestras semanais com profissionais da Escola Bahiana de Arte e Decoração (Ebade) e o projeto Bom Apetite na Casa, que trará sete restaurantes para o espaço. Sobre os ambientes que serão mostrados este ano, Luisinha mantém o mistério: "A gente ainda não sabe o que cada arquiteto vai trazer. Eles nos mostram um layout, mas o resultado final mesmo para nós [da organização] é uma surpresa", conta. O A TARDE conversou com os autores de três projetos.

>> Bar agrega os estilos clássico e moderno

Pensando no tema da edição, o arquiteto Flávio Moura resolveu revisitar o ambiente do Home Bar: “Antigamente era um costume ter um bar em casa, com uma bancada de bebidas. Queria trabalhar esse conceito e criar um ambiente para receber amigos, tomar um drinque antes de ir para a balada ou até mesmo relaxar e tomar uma bebida sozinho”, conta.

O ambiente pretende trazer um mix de luxo e conforto, combinando materiais como cristal, bronze, murano com pó de ouro, piso em mármore e acabamentos em latão dourado com a madeira natural, e sofás e poltronas baixos, ao invés das tradicionais banquetas altas encontradas em bares.

“Estou trabalhando na milha linha pessoal, com muito brilho, cristais e um toque clássico, mas trazendo também meu lado mais moderno, com linhas retas, inclinadas e sinuosas, uma mistura para a pessoa que gosta do clássico e do contemporâneo”, explica.

Flávio Moura faz projeto para revisitar o ambiente do home bar (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

O clima de bar fica por conta da iluminação, em sua maior parte indireta, com abajures e detalhes em neon. A proposta é quebrada apenas por um lustre de cristal desenhado pelo próprio arquiteto. O teto espelhado, refletindo o ambiente por inteiro, também foi uma referência tirada de bares comerciais.

Trabalhando o espaço

O local onde a Casa Cor acontecerá este ano é menor que o de outras edições, e Flávio encara o desafio de forma positiva: “Este ano estou trabalhando em um ambiente de 26 m². Acho válido porque torna os ambientes mais reais. As pessoas nem sempre enxergavam os ambientes como algo que pudessem ter dentro da própria casa, espero que isso mude”.

Tornar o ambiente mais acessível também foi uma inspiração para o tema de Flávio, que pretende criar um ambiente confortável e divertido: “Quero mostrar que é possível usar essas ideias em casa. É um espaço bem descontraído, intimista e relaxante, para quem gosta de testar drinques novos e estar próximo dos amigos”.

>> Copa-cozinha ganha clima de sala de estar

Os arquitetos Thiago Manarelli e Ana Paula Guimarães assinam nesta edição da Casa Cor o ambiente Copa-Cozinha, uma novidade no trabalho da dupla até agora no evento: “Nunca fizemos um espaço assim, e sentíamos uma necessidade de trazer uma cozinha diferente do que a gente vê em mostras”, conta Thiago.

O ambiente trará uma cozinha funcional e pronta para o dia a dia, mas com clima de sala de estar e cara moderna. “Queríamos o aconchego de uma sala de estar com uma cara urbana e contemporânea. A ideia é uma cozinha com cara de sala de estar”, explica Manarelli.

O toque contemporâneo fica por conta da inspiração industrial. Materiais como cimento, vidro e acabamentos que lembram aço inox serão utilizados para compor o ambiente. A iluminação terá fios aparentes e conta com luminária assinada pela dupla.

Ana Paula Guimarães e Thiago Manarelli vão assinar a cozinha (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

“É uma casa que tem uma estrutura antiga, e quisemos fazer esse contraponto, com uma pegada mais contemporânea”, revela Manarelli. A “copa cozinha” conta com painel em mármore na parede, também criado por Thiago e Ana Paula.

Reinventando a cozinha

O toque pessoal da dupla também está na composição de obras de arte nas paredes, um elemento que é sempre trazido em seus projetos. O clima industrial tem como contraponto o uso da madeira freijó e cores como limão-siciliano e azul-bebê.

O projeto irá trazer uma cozinha com clima aconchegante, que promova a convivência entre a família e favoreça a tranquilidade. A copa irá trazer um pequeno sofá onde as pessoas podem sentar juntas e fazer um lanche, lembrando uma sala de estar.

“Queremos tirar aquela ideia de ‘espaço gourmet’ e ‘espaço da empregada’, com um conceito de antigamente. Uma mesa para tomar um café, uma poltrona para tomar um vinho e ler”, diz Thiago. “O layout que não setoriza as coisas e resgata um uso que as pessoas abandonaram do espaço é um traço nosso”, afirma.

>> Dourado é referência no projeto da sala

A arquiteta Aline Cangussú buscou suas origens como inspiração para seu projeto, a Sala Ouro Fino: “Sou mineira e busquei muito a minha origem do interior, trabalhando a questão do ouro nas cidades mineiras e trazendo um enfoque no dourado”, revela a arquiteta da sala de estar.

Aline aponta o dourado como uma das tendências deste ano e traz um ambiente com detalhes clássicos, com toques de materiais como o latão dourado. “Quis criar surpresas em detalhes na decoração e na alvenaria”, conta.

O tom clássico tem como contraponto o uso de materiais como o acrílico, que será trazido em móveis que a própria arquiteta está desenvolvendo. “A combinação da transparência com o dourado traz elegância e será o destaque do ambiente”, revela Aline.

Aline Cangussú buscou inspiração em Minas para criar a sala (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

O uso de espelhos também será forte no ambiente e trará uma impressão de amplitude ao espaço de 28 m². “Este ano temos um desafio, porque há muitos anos estamos acostumados com espaços amplos. Este ano, com o espaço menor, o uso da criatividade vai ser bem favorável”, diz.

Conforto e elegância

O ambiente de Aline trará também efeitos de iluminação, que buscam tanto valorizar o espaço pequeno como trazer um clima mais aconchegante. Esse “aconchego” e conforto serão determinantes em todo o projeto, que pretende trazer um misto de “conforto com um toque elegante e clássico”, segundo Aline.

A escolha de móveis grandes e agradáveis, com o propósito de unir as pessoas, cria um ambiente que traz a função de convivência da sala como seu principal objetivo: “É um espaço em que busquei dar a sensação de sala gostosa, com um sofazão enorme, onde as pessoas possam estar juntas e conversar de forma confortável. É uma sala para usar, mas também com elegância”, completa.

*Sob a supervisão da jornalista Cassandra Barteló

