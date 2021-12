Prêmio de design encerra inscrição

Inscreve até este domingo, 11, é o último dia para que estudantes e profissionais das áreas de design, arquitetura, engenharia e hotelaria inscrevam seus projetos para a 4ª edição do Prêmio Design & Technical Summit Accor, feito pela rede hoteleira Accor. Entre os prêmios está a possibilidade de implantar um projeto-piloto em um dos hotéis Accor ou desenhar e assinar o Lounge VIP Design & Technical Summit Accor, na High Design Expo 2020. As inscrições podem ser feitas em www.dtsummitaccor.com, onde também será publicado o resultado no dia 20.

adblock ativo