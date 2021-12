Portugal vira nova Miami para brasileiros

Em bom momento econômico, Portugal tem atraído a atenção da comunidade internacional, sobretudo dos brasileiros. Muito além de um destino turístico ou de estudos, o país se tornou um polo de atração para investidores e famílias que querem sair do país, e já é descrito como a nova Miami para brasileiros ricos.

A procura aumentou sobretudo nos últimos dois anos. O site português de compra e aluguel de imóveis Imovirtual.com registrou 1,5 milhão de visitas no primeiro trimestre de 2018, sendo o Brasil o principal país, com 70% de aumento na procura, em relação ao ano passado. Os brasileiros são também os maiores compradores estrangeiros de casas e apartamentos no país, superando França e China.

O motivo para essa procura tem a ver com a atenção internacional que Portugal tem despertado. O país registrou no primeiro trimestre do ano passado um crescimento de 2,7%, o maior dos últimos 17 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) português.

"Portugal tem algumas características interessantes que estão sendo descobertas pelos estrangeiros, como a segurança, o clima agradável, a economia. O custo de vida é mais baixo se comparado a uma grande cidade brasileira, e os imóveis também são mais baratos", conta Vasco Pereira Coutinho, CEO da imobiliária portuguesa Lince Real Estate.

O público brasileiro inclusive tem causado mudanças no mercado de construção português, que passa a criar empreendimentos mais adequados ao gosto brasileiro. "A maioria das famílias brasileiras busca por imóveis com suítes para todos, não só no quarto do casal. Aqui em Portugal não é comum ter banheiro em todos os quartos, e isso já está mudando", conta Vasco.

A presença do quarto de empregada, pouco comum na Europa e caindo em desuso até no Brasil, também já tem sido registrada em empreendimentos de alto padrão.

Portugal tem características que estão sendo descobertas pelos estrangeiros Portugal tem características que estão sendo descobertas pelos estrangeiros

A busca dos brasileiros tem sido sobretudo por casas e apartamentos em áreas valorizadas, com boas vistas e estrutura de luxo. Imóveis de alto valor também facilitam a permanência no país através do Golden Visa, ou visto gold, modalidade criada em 2012 que oferece autorização de residência para quem investe no país. Uma das opções do programa em Portugal inclui a aquisição de imóveis a partir de 500 mil euros.

Vasco Coutinho é CEO da imobiliária portuguesa Lince Real Estate

Cidades mais procuradas

Cidades como Cascais, Porto e Algarves são muito procuradas pelos brasileiros, que buscam tranquilidade e qualidade de vida. Para Vasco, a instabilidade política no Brasil atualmente é um dos fatores que incentivam as famílias ricas a deixar o país. "Vemos famílias cansadas da insegurança, da situação política instável que o Brasil está vivendo", diz.

A advogada ambiental Rejane Bastos comprou um apartamento na planta em um condomínio de luxo nos arredores de Lisboa, para onde pretende se mudar com sua família e continuar trabalhando com seus clientes brasileiros, de forma remota e com viagens ocasionais. Para ela, a segurança e educação de seus filhos adolescentes foi um fator decisivo, além do custo de vida e da facilidade de adaptação no país, de mesma língua.

"Portugal é muito agradável. O clima é ótimo, os serviços são excelentes, as pessoas são educadas e o custo de vida é 30% menor que na Europa em geral", conta a advogada. Enquanto o apartamento não fica pronto, ela está alugando outro no mesmo local. Sua escolha foi o condomínio Belas Clube de Campo.

Cerca de 50 famílias brasileiras vivem atualmente no local, que é uma espécie de Alphaville portuguesa a 15 minutos de Lisboa, com campo de golfe, ginásios, estrutura de serviços e área de preservação florestal. Lá é possível adquirir um apartamento de dois quartos a preços em torno de 500 mil euros, com taxas de condomínio de 170 a 250 euros. Rejane comprou na segunda fase do empreendimento, chamada Lisbon Green Valley, que já tem no Brasil 70% das vendas. "Nosso público brasileiro já tem fortuna própria, e já tem empresas ou trabalho no Brasil. Eles querem atrações culturais, belas vistas e serviços de qualidade", conta o brasileiro Gilberto Jordan, CEO do Belas Clube de Campo.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo