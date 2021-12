Plantas dão vida a qualquer tipo de ambiente ou estilo de projeto

O uso de plantas na decoração já foi apontado como tendência em 2017 e ganha ainda mais força com a chegada da primavera ao hemisfério sul. A ideia de trazer um toque de natureza para a vida urbana continua em alta, e as plantas podem ser incorporadas a qualquer ambiente e estilo de decoração.

“Um ambiente com plantas fica mais agradável. Elas fazem com que o contato com a natureza exista mesmo entre quatro paredes e provocam sensações diversas. Espécies ornamentais enchem os olhos”, conta a arquiteta Adélia Estevez, que procura trazer plantas e flores em todos os seus projetos.

Na moda

As espécies da vez são as cactáceas (cactos) e as suculentas, que, além de bonitas, são de fácil manutenção. “Elas não precisam ser molhadas com tanta frequência e têm uma resistência muito boa. Podem ser usadas até em casas de praia, que costumam receber menos manutenção”, explica a arquiteta Carla Ribeiro.

Os dois grupos de plantas são originários de regiões desérticas: são resistentes à seca e ao calor e não requerem muita iluminação, o que as torna ideais para interiores. “Elas ficam bem em terrários e arranjos e podem ser usadas em destaque, como centro de mesa, ou mais discretas, em uma estante ou em prateleiras sobre livros”, sugere Carla.

Banheiro e cozinha

Os cactos e suculentas também podem ser usados em banheiros, onde o uso de plantas está em evidência. O paisagismo no banheiro tornou-se uma tendência na rede social de inspirações Pinterest, que divulgou que a busca pelo tema aumentou 302% este ano.

“As plantas servem para humanizar um pouco o banheiro ou lavabo, que costuma ser branco e sem vida. Criam um ambiente onde se pode se sentir em casa, e não só entrar, tomar banho e sair”, conta a designer de interiores Fabiane Lessa, que sempre aposta em plantas na decoração.

Outro ambiente que ganha uma nova cara com a presença de plantas é a cozinha, onde prevalecem vasos e espécies menores. “Uma boa ideia é criar uma mini-horta com temperos, que, além de bonita, é funcional. Pode-se usar alecrim, manjericão, cebolinha, que são usados na cozinha e são também fáceis de plantar e cuidar”, sugere Fabiane.

Para quem quer ainda mais verde em casa, os jardins verticais estão sendo muito usados e ocupam até mesmo interiores. Espécies como samambaia, chifre-de-veado e dinheiro-em-penca se dão bem em ambientes sem muita luminosidade.

Flores ornamentais

Quanto às flores ornamentais, a preferida dos decoradores continua sendo a tradicional orquídea. Como é uma espécie cara, Carla dá a dica: “Uma opção mais em conta é a astromélia, uma planta de água que é da mesma família das orquídeas e dá um efeito lindo”, conta.

As flores ganham destaque em todo tipo de ambiente e móvel da casa, como aparadores e mesas de canto, podendo até ganhar iluminação direcionada.

*Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

