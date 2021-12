Plano cria zonas especiais voltadas para habitação popular

O PDDU traz duas novidades: a criação das zonas especiais de interesse social (Zeis), voltadas para habitação popular, e o Pacto de Solidariedade, que destina 5% do valor de investimentos em áreas superiores a 20 mil metros quadrados para projetos de habitação de interesse social na cidade.

"São novidades interessantes que o PDDU traz para a população dos bairros carentes", analisa o advogado Diogo Teles, também membro do grupo de estudos sobre PDDU do Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI). Segundo a Fundação Mário Leal Ferreira, serão 234 Zeis no total.

Questionamento

Para o presidente do Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá), Renato Cunha, faltam estudos técnicos assegurando que não vai haver falta de ventilação e sombreamento na praia. "Na praia do Buracão (Rio Vermelho) já há sombra na areia", afirma Cunha, que entrou com uma liminar contra o PDDU.

"O projeto de lei determina que entre 8h e 15h os edifícios não poderão gerar sombreamento nas praias", rebate Lídia Santana, coordenadora do PDDU.

