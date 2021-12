Planeta Casa é tema da Casa Cor Bahia 2019

Preocupação com o meio ambiente (sustentabilidade); inclusão social; acessibilidade; afetividade nas relações humanas; “conectividade”; o mundo em constante transformação. Com o mote Planeta Casa, abriu as portas na última terça-feira e segue até o dia 8 de dezembro, no bairro Horto Florestal, em Salvador, a Casa Cor Bahia 2019.

Entre varanda, quarto, loft, banheiro, sala de jantar, a 24ª edição da mostra conta com 33 ambientes assinados por 40 nomes da arquitetura e design de interiores. O número inclui ainda bar, restaurante, café, bilheteria, miniauditório, “instagramável”, Casa de Vidro instalada no Salvador Shopping – e o Living do Empreendedor, ou espaço para “rodadas de negócios”, projeto de autoria de Sidney Quintela.

Em todos eles a marca do luxo, além de uma “pegada ecológica”; requinte, funcionalidade, inovação; também muito verde, madeira, vidro, grandes janelas favorecendo iluminação e ventilação naturais – a busca pela maximização dos recursos. Rampa de acesso, cadeira escaladora e plataforma elevatória facilitam a mobilidade no local.

Living do Empreendedor, de autoria de Sidney Quintela

Instalada no espaço de duas casas que depois vai dar lugar a um empreendimento de alto padrão da construtora Prima, com quatro suítes e 171 metros quadrados, a Casa Cor Bahia, segundo o curador e franqueado da marca, Carlos Amorim, opera este ano com baixa emissão de carbono, “entre outras ações, visando minimizar o impacto na natureza”.

Ainda segundo ele, uma startup especializada na destinação e tratamento de resíduo orgânico e sólido foi contratada para fazer essa gestão. “Este ano (a mostra) está muito alinhada com a temática, por causa desses investimentos (em soluções). Nós nos reposicionamos no mercado junto com o setor imobiliário”.

“Somos um evento ligado ao mercado e queremos interagir com os lançamentos da área, incentivar novos produtos, e que o mercado incentive a mostra. A ideia é despertar no visitante o sonho de ter um lugar perfeito para viver, de aconchego. Ao mesmo tempo conectado com o mundo, mas que propicia conforto”.

Em sua (“talvez”) 15ª participação, a arquiteta Aline Cangussú nesta edição é autora do Espaço Deca, um lounge com espaço gourmet integrado onde “nada, além das plantas, foi extraído da natureza”, ela diz. No lugar do mármore, bancada em dekton (material sintético) – que “não mancha, não trinca, não arranha e tem garantia de 20 anos”. A madeira, idem.

Aline conta que o convite partiu do patrocinador global do evento, líder em louças e metais sanitários, que em 2019 lançou uma linha de cubas de cozinha, tanto em louça como aço. “A Casa Cor é um dos mais importantes eventos de que participo. O retorno é sempre muito positivo, a mídia é diferente. O contato com o público, o clima. Sempre apostei muito (na participação)”.

Home, de Marlon Gama, tem telão de cinema com 150”

Com 60 m², tela de 150 polegadas de altíssima resolução e dividido em três espaços distintos – sofá e poltronas, mesa de jogos e ambiente de bar –, o Home Theater, criação do arquiteto Marlon Gama, é uma sala de cinema “para uma família que prima pela interação entre seus membros, e no qual o ponto mais importante (do projeto) foi o conforto e a acústica do espaço”, fala.

Segundo Gama, a tela grande é hoje uma “tendência”. “Nosso objetivo foi aplicar a maior tecnologia possível, sem ficar chato, inacessível. No campo da estética, mantivemos nossa linha de projetos com personalidade, contraste de móveis e peças de design, com antiguidades. E para permitir a melhor reverberação do som, escolhemos tecidos, objetos de composição sustentáveis em suas bases naturais, abusando de tramas e texturas como linho e couro”.

Adega de vidro em forma de diamante, de Flávio Moura

Adega 3D

Um dos ambientes mais “intimistas”, digamos assim, com nada menos que uma adega em forma de diamante, toda em vidro, espelho e acrílico, é o living com “aura“ em tons de preto, cinza e grafite ébano de macassar – trabalho de Flávio Moura. Com 88 garrafas de vinho em uma espécie de “aquário”, ele diz que o “efeito 3D (dos espelhos) faz parecer que são 300” (garrafas).

“Gosto de criar projetos com linguagem moderna e detalhes clássicos. A primeira peça escolhida foi um aparador bem bonito, elegante de (madeira) ébano de macassar, com rajadas de preto e marrom, bastante nobre, que empresta um ar imponente, unindo o clássico ao contemporâneo”.

“O preto tem uma referência grande no meu trabalho. É uma linguagem que uso, na medida certa, e sempre misturado com branco, outras cores. Os traços retos, o rebaixamento do teto, os volumes. É preciso humanizar os ambientes; o projeto contempla um jardim de inverno com uma grande janela de vidro reflexivo, que é para a natureza se voltar para dentro de casa”.

